MyStyle

Fiksaa krapulanaama: Kosmetologi kertoo, miten loihdit freesin ilmeen kasvoille vartissa

1. Aloita puhdistuksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Pikakasvohoito pelastaa

3. Kosteuta seerumilla ja voiteella

4. Punoitukset piiloon

Psst! Tsekkaa kauneustoimittajamme lempi CC-voide täällä https://www.is.fi/mystyle/art-2000005785283.html ja poskipuna täällä https://www.is.fi/mystyle/art-2000005630336.html .

5. Aina toimiva hämäys

+ Ripsiväriä, jos ehdit

Lue myös: