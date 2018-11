Haluatko taatusti trendikkään kampauksen? Hae vaikutteet 70-luvulta

MyStyle

Syksyn hiuksiin haetaan inspiraatiota eniten 70-luvulta. Esimerkiksi Twiggyn ikonisesta hiusmallista on tehty moderni versio.Veitsileikkaukset ovat tehneet vahvan comebackin. Niissä on sulkamainen jälki, mikä on haastava toteuttaa saksilla. Pehmeät muodot korostuvat, eikä selkeitä linjoja leikata. Lopputulos on naisellinen ja kehystää kauniisti kasvoja.Utuisuus on tämän trendin avainsana. Veitsi sopii kuitenkin parhaiten hieman taipuisalle tukalle, joten piikkisuoriin hiuksiin kannattaa leikata graafisempi muoto. Silloinkin voi olla uskollinen 70-luvun tyylille stailaamalla hiukset rennosti.Lyhyet hiukset on helppo muotoilla nopeasti monin eri tavoin. Sileyttä, kiiltoa ja wetlook-viimeistelyä saat kiiltovoiteilla ja pomadella eli hiusrasvalla. Silloin hiukset kannattaa muotoilla jo kosteina ja antaa kuivua paikoilleen.Kuohkeutta ja volyymia saa puolestaan kuivaamalla hiukset ennen muotoilua. Epätäydellisyys on valttia. Kevyt fiilis syntyy siitä, että hiuksen annetaan taipua luonnollisiin suuntiinsa. Rakennesuihkeet, suolasuihkeet ja joustavat vahat korostavat taipuisuutta hienosti.Polkkatukka on klassikoista selkein ja kaikkien tunnistama. Veitsi on tuonut pehmeyttä myös ikoniseen polkkaan. Kevyesti kerrostamalla hiukset taipuvat helpommin erilaisiin tyyleihin.Polkka saa edelleen olla aivan lyhyt, hipoa solisluita tai olla mitä tahansa siltä väliltä. Yksi yhdistävä tekijä on kuitenkin verhomainen otsatukka, jota ei ole tarkoituskaan pitää otsalla, vaan ”verhot” laskeutuvat kevyesti kehystämään kasvoja keskijakauksen molemmin puolin. Otsatukka luo myös söpön fiiliksen pipokauteen.Kevyet laineet toimivat polkkahiuksissa hienosti. Hiukset taivutetaan niin, että latvat ovat hieman pituuksia suoremmat. Siten leikkaus pysyy muodossaan, eikä lähde leviämään liikaa pyramidin muotoiseksi.Rakennesuihkeet sekä suola- ja sokerisuihkeet sopivat polkkatukan muotoiluun, kun halutaan korostaa hiusten taipuisuutta. Kihartimen alle kannattaa valita tuote, jossa on lämpösuoja. Kosteussuojasuihke puolestaan pitää kiharan terhakkana myös sadekelillä.Täysin tasamittainen pitkä tukka päivitetään nyt keventävillä kerrostuksilla. Tasamittainen tukka painaa muuten helposti niin paljon, että se valuu päätä pitkin raskaana. Kerrostus tuo hiuksiin liikettä, keveyttä ja siihen on helpompi tehdä kiharaa ja isoja föönikampauksia. Kun latva on sulkamainen, laineet laskeutuvat luonnollisesti eivätkä töksähdä leikkauksen jäljiltä.Ylipitkä, verhomainen otsatukka lisää 70-luvun viboja entisestään. Se saa laskeutua kehystämään kasvoja ja näyttää kauniilta myös silloin, kun pitkät hiukset sidotaan kiinni.Pitkiin hiuksiin on helppo luoda erilaisia fiiliksiä kihartimella ja muotoiluraudalla. Tyveen kannattaa suihkuttaa kohottavia tuotteita, jotta kampaus on ilmava koko hiuksen pituudelta. Muotovaahdot, föönaussuihkeet ja tyvikohottajat ovat ison tukan ystäviä. Kiiltosuihke viimeistelee hiukset kuin highlighter ihon. Se näyttää valokuvissa upealta.Vastapainona pitkään tukkaan voi tehdä myös hyvin simppelin kampauksen, kuten niskaponnarin tai sykerön. Se on arkiaamun pelastus, kun et jaksa pestä hiuksia. Lisää vain geeliä tai kiiltovoidetta ja sui pinta sileäksi.Asiantuntijana Jonna Karjunen, Miraculos Oy:n koulutustiimin taiteellinen johtaja.