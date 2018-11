MyStyle

Viivi käyttää huulipunaa lähes joka päivä, myös talvella – 5 vinkkiä, joilla hän estää huultensa kuivumisen

1. Huolehdin sisäisestä kosteutuksesta

2. Vältän huulirasvariippuvuutta

3. Kosteutan huulet silmänympärysvoiteella

4. Heivaan kuivattavat huulipunat surutta

5. Kuorin huuliani, mutta vain kun tarve sitä vaatii

Haen keittiöstä kämmenelleni pikkuisen keon tavallista sokeria. Tiputan perään hanasta muutaman tipan vettä. Hieron vetistä sokeria huuliini.

