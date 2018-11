MyStyle

Loppuvuoden kaunein ja trendikkäin alusvaateväri on tässä – pukee lähes jokaista ihonsävyä

Loppuvuoden alusvaatteiden kärkiväri on smaragdinvihreä, kertoo alusasuketju Change Lingerie tiedotteessaan.Merkin joulumallistossa nähdään jalokivisävyjä, joista ajankohtaisin on upea tummanvihreä. Hieman petrooliin taittavan, syvänvihreän smaragdin lisäksi alusvaatemuodissa näkyvät myös perinteisemmät rubiininpunainen, musta, vanha roosa ja liilan ja sinisen eri sävyt.Trendikkääseen vihreään on kuitenkin helppo ihastua. Tummanvihreä ei ole ihoa vasten läheskään yhtä kova ja armoton väri kuin musta, ja se pukee useimpia ihonsävyjä selvästi paremmin kuin toinen alusvaatteiden luottoväri punainen.Smaragdinvihreät sävyt näyttävät hyviltä sekä vaaleaa että tummaa ja niin kylmää kuin lämmintäkin ihonsävyä vasten. Tumma vihreä on alusvaatevärien yllättävä kameleontti: se pukee niin blondeja, brunetteja kuin punahiuksisiakin.Kokosimme kauniit vaihtoehdot.