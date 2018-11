MyStyle

Aiotko hankkia ruman jouluvillapaidan? Kokosimme 11 parasta

Yhä useampi kietoutuu joulunaikaan karsean näköiseen joulupaitaan. Nyt on aika valita vaate, joka toimii pyhien univormuna.

Moni tuntee jo amerikkalaisen ugly christmas sweater -ilmiön. Vähintäänkin se on tullut vastaan amerikkalaisissa draamakomedioissa ja koko perheen elokuvissa.Jenkeissä koko perhe pukeutuu toinen toistaan räikeämpiin ja rumempiin jouluaiheisiin neuleisiin. Amerikan juhlakulttuuri on usein näyttävää väriloistoa ja kimallusta, johon överit jouluneuleetkin sopivat. Myös monet julkkikset vetävät joulusesongin aikaan ylleen näitä hauskoja jouluneuleita ja esittelevät kuvia niistä somessa.Trendi on laajentunut selkeästi myös muualle maailmaan, sillä suomalaisillekin tutut vaatebrändit ottavat taas valikoimiinsa neuleita ja collegepaitoja, joiden teemasta ei voi erehtyä.Hillitympi joulufiilistelijä vetää ylleen vanhoja kirjoneuleita muistuttavia kuosivillapaitoja, rohkeampi pukeutuja etsii itselleen aidon amerikkalaisen ugly christmas sweaterin.Kokosimme 11 upeaa vaihtoehtoa.