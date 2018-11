MyStyle

Jos kopioit jonkin tyylikikan kuuluisasta alusvaateshow'sta, kopioi tämä – kuumempaa ei ole!

Legendaarinen, mielikuvituksellisista ja seksikkäistä alusasuistaan ja upeista enkeleistään tunnettu alusvaatenäytös, Victoria’s Secret -alusasumerkin vuotuinen show nähtiin jälleen torstai-iltana New Yorkissa.Tunnetut huippumallit vetivät siivet niskaan ja esittelivät maailman suurimman alusasubrändin uusimmat luomukset.Vaikka langanlaihoja malleja suosiva show on viime vuosina saanut osakseen runsaasti kritiikkiä sen ylläpitämien epärealistisen vartalokuvan ja tiukan kauneusihanteen vuoksi, näytöksestä voi napata ainakin yhden elementin ihan kaikenlaisten vartaloiden kuumaan alusvaatetyyliin.Jos tavoitteenasi on villitä alusvaatteilla tai saada oma olo superseksikkääksi, kokeile enkeleiden tyyliä ja vedä naruilla koristellut liivit tai alushousut yllesi.Tämän tyylin toimivuudesta ei varmaankaan tarvitse kiistellä: