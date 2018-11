MyStyle

60–190 €! Neljä naista laski, mitä arkimeikki maksaa yhteensä

”Halpa kulmakynä on aivan liian punainen”





Meikkivoide: Maybelline Fit Me! -mattameikkivoide, 8,70 €.

Maybelline Fit Me! -mattameikkivoide, 8,70 €. Kasvovoide: LV +55, 6,50 €. ”Meikkivoiteen ohentamiseen.”

LV +55, 6,50 €. ”Meikkivoiteen ohentamiseen.” Peitevoide: Maybelline The Eraser Eye, 10,20 €.

Maybelline The Eraser Eye, 10,20 €. Poskipuna: Lumenen voidemainen puikkoposkipuna, ei enää myynnissä. ”Olen voinut maksaa siitä arviolta 12 euroa alessa.”

Lumenen voidemainen puikkoposkipuna, ei enää myynnissä. ”Olen voinut maksaa siitä arviolta 12 euroa alessa.” Korostustuote: Lumene Invisible Illumination -valopisarat, 29,90 €.

Lumene Invisible Illumination -valopisarat, 29,90 €. Kulmakynä: Rimmel Professional Eyebrow Pencil, 4,70 €.

Rimmel Professional Eyebrow Pencil, 4,70 €. Ripsiväri: Bare Minerals Lash Domination, 30 €.

Bare Minerals Lash Domination, 30 €. Silmämeikin pohjustusaine: Lumene. ”Ei luultavasti enää myynnissä. Olen maksanut tuotteesta arviolta 8 euroa alessa. Käytän estämään huulipunan leviämistä.”

Lumene. ”Ei luultavasti enää myynnissä. Olen maksanut tuotteesta arviolta 8 euroa alessa. Käytän estämään huulipunan leviämistä.” Huulirasva: Crazy Rumors, 4,50 €.

Crazy Rumors, 4,50 €. Huulipuna: Maybelline Color Sensational, 9,60 €.

”Arkinaama syntyy kolmessa minuutissa”





Ripsiväri: Lumene Nordic Noir Deep Impact Mascara, 19,90 €.

Lumene Nordic Noir Deep Impact Mascara, 19,90 €. CC-voide: Lumene CC Color Correcting -meikkivoide, 16,90 €.

Lumene CC Color Correcting -meikkivoide, 16,90 €. Rajauskynä: L’Oréal Paris Superliner Le Khôl, ruskea, 7,50 €.

L’Oréal Paris Superliner Le Khôl, ruskea, 7,50 €. Kulmakynä: ”Niin kulunut, että merkkiä ei näy, arvelisin maksaneeni siitä noin 12 euroa.”

”Niin kulunut, että merkkiä ei näy, arvelisin maksaneeni siitä noin 12 euroa.” Huulipuna: Maybelline Color Sensational, sävy 540 Hollywood Red, 9,60 €.

”Ostan harvemmin mitään, mikä maksaa yli 20 euroa”





Meikkipohja: Everyday Minerals Base, 24,95 €.

Everyday Minerals Base, 24,95 €. Ripsiväri: Essence All eyes on me, 2,49 €.

Essence All eyes on me, 2,49 €. Poskipuna: Boho, 14,95 €.

Boho, 14,95 €. Meikinpohjustusvoide: Lumene Invisible Illumination Instant Glow, 29,90 €.

Lumene Invisible Illumination Instant Glow, 29,90 €. Kulmageeli: Lumene Nordic Chic kulmien muotoiluvaha, 10,90 €.

Lumene Nordic Chic kulmien muotoiluvaha, 10,90 €. CC-voide: Lumene CC Color Correcting -meikkivoide, 16,90 €.

Lumene CC Color Correcting -meikkivoide, 16,90 €. Kulmapaletti: Lumene Nordic Chic puuterimainen kulmaväri, 12,90 €.

Lumene Nordic Chic puuterimainen kulmaväri, 12,90 €. Luomiväri: Logonan luomiväritrio, 18,85 €.

Logonan luomiväritrio, 18,85 €. Peitevoide: L'Oréal True Match, 12,90 €.

L'Oréal True Match, 12,90 €. Meikinkiinnityssuihke: NYX Dewy Finish Make Up Setting Spray, 10,90 €.

”Luomivärin pitää olla laadukas”





Meikkivoide: Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation, 39,50 €.

Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation, 39,50 €. Luomiväri: Giorgio Armani Eyes to Kill Quattro -paletti, 70 €.

Giorgio Armani Eyes to Kill Quattro -paletti, 70 €. Ripsiväri: Sephora Collection The Mascara. ”Hinnasta ei mitään muistikuvaa, googlaamisen perusteella noin 17 euroa.”

Sephora Collection The Mascara. ”Hinnasta ei mitään muistikuvaa, googlaamisen perusteella noin 17 euroa.” Huulivoide: Nuori Lip Treat, 20 €.

Nuori Lip Treat, 20 €. Poskipuna: IsaDora Blush Stick n' Brush, 16,50 €.

IsaDora Blush Stick n' Brush, 16,50 €. Rajauskynä: YSL Beauty Dessin Du Regard Waterproof Eyeliner Pencil -rajauskynä, 23,30 €.

