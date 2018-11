MyStyle

Helpoin keino piristää kaamosnaamaa: Värilliset ripset ovat taas muodissa

1980- ja 90-luvuilla muodissa olleet värianalyysit olivat sinänsä mainioita, mutta kauhean jäykkiä. Oli kangaspeijaisia, lastupakkoja ja pilkuntarkkaa shoppailua.Värianalyysin idea on kuitenkin edelleen pätevä. Värillinen ripsiväri on kätevä ja helppo tapa toteuttaa analyysia – se tuo naamasta parhaat puolet esiin.Luumun väri korostaa vihreitä silmiä, ja vihreä taas on upea ruskeiden silmien ripsissä. Sähkönsininen kirkastaa silmänvalkuaiset ja vie huomion tummista silmänalusista.Vinkki!Vältä överit. Pidä muu meikki neutraalina, ja sipaise poskipunaa vain nimeksi.