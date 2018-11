MyStyle

Huppu on kauden kuumin muotiasuste – näin käytät sitä

Pää piilossa, trendit hallussa. Huppu on nyt huippumuodikas.

Huppu, tuo paparazzia pakoilevan julkkiksen varjelus, on nyt muodinluojien mukaan trendikkyyden huippu. Hupun sisään piiloutuminen on siis täysin vaivaton muotiteko.Täytynee vain pitää huoli siitä, että naaman suojaksi vetää niin päheän hupun, että ihmisten huomio kiinnittyy vain trendihuppuun, ei sen katseita pakoilevaan kantajaan.Huppuihin verhoutuminen on käytännöllistä ja muodikasta.