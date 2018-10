MyStyle

Etsi kasvorasvasta kahta tiettyä ainesosaa ja 4 muuta neuvoa, joilla vältät kuivan ihon varmasti

1. Lopeta liian tehokkaiden puhdistusaineiden käyttö

2. Vain viisi minuuttia suihkussa

3. Kuivaakin ihoa pitää kuoria

4. Lupa lotrata

5. Valitse kunnon kasvovoide: etsi kahta ainesosaa