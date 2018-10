MyStyle

Halvalla saa hyvää – nämä testatut meikkisuosikit maksavat alle 20 euroa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kolme-huulikuvaa-todistaa-tiukka-rajaus-ja-dramaattinen-mattavari

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ihanimmat-hiusmallit-ohuelle-tukalle-juuri-nyt-5-tyylia-jotka-toimivat

Misshan M Perfect Cover BB-voide levittyy kasvoille helposti sormilla, ja ihosta tulee yhdellä kerroksella luonnollisen tasaisen sävyinen. Mukana on myös ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia sekä ihanan korkea suojakerroin SPF 42. 6,90 € / 200 ml., ja NYX Professional Makeup -sarjan uutuustussi on hintaluokkansa huippua. Väriä tulee jo yhdellä vedolla kunnolla, ja tussi liukuu iholla sulavasti. Epic Ink Liner -rajaustussi, sävy Brown, 11,90 €.: lämpimät sävyt pitkittävät viimeisiä kesän jälkeisiä päivetyksiä, ja hehku tuo sekunnissa kaunista valoa kasvoille. Essencen Go For The Glow -paletissa on kolme vuodenaikaan sopivaa sävyä, joiden hienojakoinen hehku näyttää ihastuttavan luonnolliselta iholla. Sävy 02 The Warms, 7,50 €.NYX Professionalin Makeup Suéde Matte Lipstick -huulipuna liukuu iholle sulavasti, punassa on kunnolla pigmenttiä ja mattaisesta lopputuloksesta huolimatta koostumus tuntuu huulilla kermaiselta. Sävy Spicy, 9,90 €.eri tyylisiä värinappeja. Mukana on useampi mattainen syksyn sävy, mutta mukana on menoa piristämässä muutama herkullinen hohtonappi, joilla arkimeikki muuntuu nopeasti juhlatunnelmaan. 17,90 €.Siveltimellä levitettävä, voidemainen Maybellinen Tattoo Brow Pomade -kulmaväri levittyy kulmiin todella sulavasti, tuote on todella riittoisa ja väri on kaiken lisäksi vedenkestävä. 16,50 €., mutta Oriflamen päivitetty The One 5-1 Wonderlash XXL -maskara on ehdottomasti kokeilun arvoinen omaa suosikkiaan vielä etsivälle. Pehmeä harja levittää värin tasaisesti ripsiin, ja räpsyt saavat juuri sopivasti tuuheutta arkikäyttöön. Pitkän päivän jälkeenkään väri ei ole varissut poskille. 16 €.