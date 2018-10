MyStyle

Työpukeutumisen asiantuntija nimeää suomalaisnaisten pahimmat tyylisynnit – ethän sorru näihin?

Kasa syntejä ja lista hyviä vaatteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työtyylin syntilista

Lentoemäntä: Univormu-pukeutuminen ei tarkoita oikeaa univormua. Vahtimestari: Suomalaisten virkanaisten helmasynti: keinokuitupuku, rippiristi ja vihkisormus. Liehuva liekinvarsi: Kampauksena oranssi kanantakamus ja huovutetuissa korupampuloissa vesiväripaletin kaikki värit. Yökerhokuningatar: Duunista baariin käymättä lähtöruudussa. Rumat ne vaatteilla koreilee: Mökkivaatteet = työvaatteet. Mafialeski: Mustaa, mustaa, mustaa. Selfiekeppi: Koska se on muotia, sen voi laittaa myös töihin.

Nämä vaatteet jokaisen kannattaa hankkia

Talvitakki joko villakangastakkina, ei-urheilullisena untuvatakkina tai jopa turkkina Välikausitakki, kuten trenssi Tumma bleiseri tai housupukuun kuuluva jakku Suorat, tummat housut tai housupuvun housut Polvimittainen, tumma hame irtohameena tai pukuun kuuluvana hameena Arkikäyttöön sopiva mekko tummana, pitkillä tai ¾ hihoilla Pikkumusta eli iltakäyttöön sopiva, polvipituinen tumma mekko Valkoinen kauluspaita tai paitapusero Värillinen kauluspaita tai paitapusero Ohut, laadukas neulepusero merinovillaa, kashmiria tai alpakkaa Työlaukku neutraalissa perusvärissä Mustat avokkaat