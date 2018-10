MyStyle

Viivi lopetti hiustensa värjäämisen kokonaan – tältä hiukset näyttävät kahdeksan kuukauden jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Välivaiheella on väliä

2. Apua ammattilaiselta





3. Raikasta suoravärillä





4. Varaudu värin haalistumiseen





5. Pitkästä pätkäksi





6. Ihana vapaus!

Lue myös: