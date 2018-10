MyStyle

Sotkeeko meikkivoide aina kaulukset? Näin ehkäiset ja poistat tahrat

Käytä mahdollisimman pieni määrä meikkivoidetta. Yritä häivyttää meikkivoide leuan alueella niin, että se ei pääsisi kosketuksiin vaatteiden kanssa. Suosi pitkäkestoisia meikkivoiteita, jotka asettuvat iholla mattapintaisiksi. Mitä kosteammaksi meikkivoide jää kasvoilla, sitä helpommin se tarttuu tekstiileihin. Kasvot voi myös painella kasvopaperilla meikkivoiteen levittämisen jälkeen, jolloin ylimääräinen kosteus ja voide poistuu kasvoilta. Be-sivustolla ehdotetaan myös meikatun naaman painelua kostutetulla pyyhkeellä http://asia.be.com/fashion/style-advice/tips-and-tricks-fashion/how-to-not-get-makeup-on-your-clothes-157169.html#item=2 . Kiinnitä meikkivoide puuterilla – etenkin leuan alueelta. Muistatko sovitushuivit https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/ei-enaa-meikkitahroja-paidassa-netissa-kiertaa-ovela-joskin-hieman , joita ainakin aikanaan oli kauppojen sovituskopeissa? Jos puet vasta meikkaamisen jälkeen, peitä kasvot huivilla ja vedä vaate pään yli, niin meikkivoidetta ei tartu vaatteeseen. Kokeile meikin pohjustus- ja kiinnitystuotteita https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/meikin-viimeistelysuihketta-voi-kayttaa-muuhunkin-kuin-viimeistelyyn-poimi , jotka auttavat meikkiä pysymään kasvoilla. Jos takkisi on valkoinen, käytä sen kauluksen suojana huivia. Huivi on huomattavasti helpompi pestä kuin kokonainen takki.

Levitä tahra-alueelle sappisaippuaa tai nestemäistä pyykinpesuainetta. Anna vaikuttaa hetki. Pese vaate valkaisuainepitoisella pyykinpesuaineella pesuohjeen mukaan, korkeimmassa mahdollisessa lämpötilassa.

