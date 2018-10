MyStyle

Pitääkö neule säilyttää hyllyllä vai henkarissa? Yksi merkki sen kertoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tukevassa henkarissa neule pysyy kuosissaan

Mieti kuivausta, muista tuuletus

Lue myös:

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/etko-jaksa-silittaa-nama-kankaat-eivat-silitysrautaa-kaipaa

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ilmiot/haiseeko-hiki-jos-et-voi-pesta-vaatetta-kokeile-isoaidin-etikkakikkaa

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/niksit/peseminen-kuluttaa-vaatetta-nain-vahennat-pesua-ja-saastat-myos-ymparistoa

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/ala-pilaa-vaatteitasi-nain-saat-ne-pysymaan-uuden-oloisina