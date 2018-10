MyStyle

Nämä toimivat taatusti – huippumeikkaajat paljastavat, mitä luksustuotteita käyttävät itse

Anu Levyn luksuskosmetiikkasuosikit:





Välillä luksusmerkkien tuotteita voi löytää hämmästyttävän edullisesti. En käytä juurikaan puutereita, mutta nämä Sensain Face Fresh Paper -paperit tekevät ihosta luonnollisen mattaisen. 10 € / 100 kpl. Tykkään luonnollisesta meikistä. Armanin Maestro Fusion Makeup -meikkivoide on ihanan kevyt, mutta silti aavistuksen peittävä. 70,50 € / 30 ml. Laponie of Scandinavian kasvoöljy on ihanan täyteläinen, ja siinä on todellinen luksuksen tunne. Täyteläisyydestään huolimatta öljy sulautuu ihoon ja sopii myös meikin alle. 44 € / 30 ml. Lieracin Micellar Milk -putsari kosteuttaa ihoa ihanasti ja on todella riittoisa. 26 € / 200 ml. Dermalogican Daily Microfoliant -kuorintajauhe on kestosuosikkini. Kuorinta sopii iholle kuin iholle. Talvella käytän tätä kerran pari viikossa. 64 € / 75 g.

Riia Koiviston luksuskosmetiikkasuosikit:





Sensain Total Finish Foundation -puuteri on kestosuosikkini. Tuote levittyy iholle kauniisti, ja se myös kosteuttaa ihoa. 48 €. Estée Lauderin Double Wear -meikkivoide on ihanan kevyt, mutta tasoittava, ja mukana on paljon hoitavia aineosia. 50 € / 30 ml. Diorin Forever & Ever Wear -meikinpohjustusneste tekee ihosta täydellisen, ja eron näkee silmissä. 52 € / 30 ml. Diorin Rouge Blush -poskipunassa on kaikki kohdallaan: täydellinen sävy ja koostumus toimivat ympäri vuoden. 56 € Diorin Backstage Flash Luminizer on peitevoiteen ja valovoiteen yhdistelmä. Sitä voi levittää liikkuvalle luomelle, silmänalusille ja amorinkaarelle. 46 €.

Suvi Tiilikaisen luksuskosmetiikkasuosikit:





Pitkäaikaisen testailun perusteella löytämäni Shiseidon Future Solution LX Eye & Lip Care -voide on todella ravitsevaa, eikä ärsytä herkkiä silmiäni. 172 € / 15 ml. Suosikkiluomivärini on Lancômen Hypnôse Star Eyes -paletti. Värit todellakin pysyvät luomilla. 57,50 €. Shiseidon Perfect Cleansing Oil -puhdistusöljy on ihanan ylellinen. Öljy putsaa kaiken meikin tehokkaasti, mutta iho on silti pehmeä. 44,90 € / 180 ml. Armanin Luminous Silk Foundation -meikkivoide tuntuu nimensä mukaisesti silkkiseltä iholla. 54 € / 30 ml Chanelin huulikiilloille ei löydy kilpailijaa: väri ja kiilto kestävät kauniina läpi päivän. Rouge Coco Gloss, 35 €.

