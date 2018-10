MyStyle

Hyvästit kuiville huulille ja punan leviämiselle – 7 parasta vinkkiä huulipunan käyttöön

1. Huulipuna tarttuu hampaisiin

2. Epätasaisesti levittyvä puna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Leviävä huulipuna

Valitse matta tai kermainen koostumus kiiltävän, juoksevan punan sijaan.

Käytä huultenrajauskynää https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/suttaantuuko-nestemainen-huulipuna-6-vinkkia-taydellisen .

. Pohjusta huulten rajat silmämeikinpohjustajalla https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/leviaako-huulipuna-paivan-mittaan-lainaa-apu-silmameikista , peitevoiteella tai muulla tuotteella, joka estää punan etenemisen iholla.

, peitevoiteella tai muulla tuotteella, joka estää punan etenemisen iholla. Varmista, että punaa on huulilla vain juuri ja juuri tarpeeksi: pussaa talouspaperia huulet punattuasi.

4. Puna kuluu pikavauhtia

Kerrosta nestemäistä ja puikkomaista https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/ikuisuuspulma-ratkaistu-julkkismeikkaajan-vinkilla-varikas-huulimeikki-pysyy huulipunaa.

huulipunaa. Käytä huultenrajauskynää koko huulilla.

Rakenna huulimeikki tasaiseksi levittämällä tuotetta useampi kerros niin, että kerrosten välissä pussaat paperia.

5. Huulet ovat valmiiksi rohtuneet

6. Huulipuna tekee huulista korput

Jos käytät mattahuulipunaa, vaihda kermaiseen tai kiiltävään koostumukseen https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/7x-kesan-parhaat-huulipunat-ovat-tassa-helteella-toimii-kevyen-kermainen .

. Pitkäkestoisen ja kuivan mattapinnan jättävät nestemäiset huulipunat https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tuntuuko-huulipuna-kuivattavalta-helppo-niksi-voi-muuttaa-kaiken ovat usein pahimpia kuivattajia. Jos huulten kuivuminen tällaista tuotetta käyttäessä on ongelma, pussaa talouspaperia, kun puna on vielä märkää. Näin varmistat, ettei kuivattavaa tuotetta ole huulilla liikaa.

ovat usein pahimpia kuivattajia. Jos huulten kuivuminen tällaista tuotetta käyttäessä on ongelma, pussaa talouspaperia, kun puna on vielä märkää. Näin varmistat, ettei kuivattavaa tuotetta ole huulilla liikaa. Levitä huulille aamulla ennen punaamista silmänympärysvoidetta https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/nayttaako-huulipuna-karmealta-kuivilla-huulilla-beyoncen-meikkitaiteilijan .

7. Hermostuttaako yhä?

Levitä huulille kevyesti huulirasvaa. Taputtele erityisesti huulten keskiosaan nimettömällä kevyesti huulipunaa.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/muotinaytoksen-erikoinen-huulipunatrendi-herattaa-hilpeytta-kuin-olisi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/testasimme-pikkujoulukauden-uutuuspunat-voittaja-oli-yllatys

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/laiskan-naisen-helppo-bilemeikki-liukuvarjatyt-huulet-katso-ohjeet

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/testasimme-mitka-huulipunasavyt-saavat-hampaat-nayttamaan-valkoisemmilta