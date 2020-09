Anni Vuohijoki hämmästyi, kun eteen lävähti kuva kommandopipopäisen miehen peniksestä: ”Se oli brutaalia”

Anni Vuohijoki ja Sari Multala haluavat kitkeä seksuaalisen häirinnän urheilusta.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) laajan tiistaina julkaistun tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen kilpaurheilija on kokenut seksuaalista häirintää urallaan. Tutkimukseen osallistuneista naisista jopa joka kolmas kertoi törmänneensä seksuaaliseen häirintään, miehistä puolestaan joka viides.

Suek lähetti kyselyn noin 160 000 suomalaisurheilijalle (16-vuotiaita ja sitä vanhempia). Vastauksia tuli kaikkiaan yli 9 000, mikä on määrällisesti laaja kattaus kyselypohjaisista tutkimuksista puhuttaessa. Kokonaisuutena vastausprosentti jäi kuitenkin alhaiseksi, koska erityisesti isoissa lajeissa kyselyyn suhtauduttiin yllättävänkin nihkeästi. Jääkiekossa vastausprosentti oli neljä ja jalkapallossa yksi.

Olympialaisissa Suomea painonnostossa edustanut Anni Vuohijoki tuo esiin yhden tapauksen.

– Joku kommandopipopäinen mies lähetti kuvan, jossa esitteli omaa ”pelivälinettään”. Se oli tietysti brutaalia, 32-vuotias Vuohijoki sanoo.

– Itse olen kuitenkin aina ollut seksuaalisuudessani avoin, enkä ota herkästi itseeni, en ottanut tässäkään tapauksessa. Ymmärrän, että seksuaalisessa häirinnässä ongelmat liittyvät lähettäjään, eivät kohteeseen. Tasapainoiset ihmiset eivät sellaiseen syyllisty.

Suekin tutkimuksen pohjalta Vuohijoki nostaa esiin kolme pointtia, joita tulisi hänen mielestään jalostaa eteenpäin.

– Ensisijaisesti urheilusta on saatava kitkettyä pois rikosnimikkeen täyttävät tapaukset. Varsinkin lapsiin ja alaikäisiin kohdistuvissa tapauksissa ilmoitusvastuu on jokaisella valmennusportaalin ihmisellä – heillä on selkeä velvollisuus puuttua epäkohtiin hanakasti. Valmentajilla ja seuratoimijoilla on siis suuri vastuu. Heidän tulee oppia tarkkailemaan ympäristöään aiempaa paremmin, Vuohijoki sanoo.

– Toiseksi valmentajien ja urheilijoiden kesken tarvitaan avointa ja suoraa keskustelua siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei. Urheilussa toimivien on opittava tuntemaan toistensa rajat. Lapsille ja nuorille pitää seksuaalikasvatuksen keinoin saada rohkeutta sanoa ääneen, missä omat rajat menevät ja meillä aikuisilla on vastuu suojella lapsia tilanteilta, jotka ovat epämiellyttäviä. Kuitenkin kasvatuksellisesti on tärkeää oppia sanomaan ei.

Vuohijoen mukaan on tärkeää muistaa, ettei seksuaalinen häirintä kohdistu vain naisiin, vaan kasvavassa määrin myös miehiin. He kuitenkin yleensä vaikenevat tapauksista. Tutkimukseen vastanneista miehistä joka viides kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää.

– Valitettavasti vielä tänä päivänäkin naiset ovat saaneet erilaisen kasvatuksen kuin miehet. Naisia on kasvatettu avoimuuteen ja näyttämään herkkyytensä, kun taas miesten maskuliinisessa maailmassa tällaista ei katsota hyveeksi vaan usein heikkoudeksi, Vuohijoki näkee.

– On tärkeää, että tällainen tutkimus on nyt tehty. Yhtä tärkeää on muistaa käydä keskustelua oikeilla motiiveilla ja kiihkotta. Liian usein he, jotka tarvitsevat eniten apua ja tukea jäävät kaiken kiihkon taakse. Meille ulospäinsuuntautuneille persoonille oman mielipiteen ulostuominen kun on helpompaa.

Vuohijoki tuo esiin tärkeän seikan: monissa lajeissa valmentaja joutuu väistämättä koskettelemaan suojattiaan – kuten monissa yksilöurheilun taitolajeissa.

– Alastomuutta on maailmassa somen myötä enemmän kuin koskaan, mutta fyysistä koskettelua vastaavasti vähemmän kuin koskaan. Suomessa ei juuri halailla, ja minusta tuntuu, että uusi sukupolvi vieraantuu koko ajan enemmän ja enemmän koskettelusta, koska se elää pääasiassa netissä. Siksi nyt pitäisi tarkasti selvittää, että millainen koskettelu on valmennustilanteissa normaalia ja millainen ei, hän linjaa.

– Tarvitaan seksuaalikasvatusta jo ala-asteikäisille. Samaa kasvatusta kaivataan myös eri lajien valmennuskoulutukseen.

Entinen huippupurjehtija, kansanedustaja Sari Multala (kok.) korostaa valmentajien vastuuta.

– Valmentajilla ja ohjaajilla on usein auktoriteettiasema suhteessa urheilijoihin, siellä on myös valta ja vastuu. Nyt pitää keskustelun kautta löytää keinoja, joiden kautta jokainen urheilija voi tuntea olonsa turvalliseksi, Multala pohtii.

– Urheilujärjestöjen aloitteesta ja toimesta on jo luotu matalan kynnyksen ilmoituskanavia ja lähdetty kehittämään eettisen valmentamisen toimintakulttuuria. Häirinnästä ja muista ongelmista on voitava ilmoittaa helposti – ja nimenomaan heti niiden ilmaannuttua. Samaan aikaan tulee rakentaa kulttuuria, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä olla mukana toiminnassa, mutta ei myöskään ilmiantojen tekemistä.

Suekin tutkimuksen mukaan seksuaalisen häirinnän muodoista yleisintä oli yleinen häiritsevä puhe. Se ilmeni vastauksissa loukkaavina seksuaalissävytteisinä vitseinä, epäasiallisina kommentteina urheilijoiden vartaloista sekä loukkaavina vitseinä seksuaalivähemmistöistä. Toiseksi yleisintä oli sanallinen seksuaalinen häirintä.

Vastauksissa kuvattiin myös vakavampia, fyysisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan kokemuksia. Fyysistä seksuaalista häirintää oli kokenut neljä prosenttia naisista ja prosentti miehistä. Seksuaalisen painostuksen kohteeksi oli joutunut 70 ja raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi 14 urheilijaa.

– Maailma on muuttunut voimakkaasti sosiaalisen median myötä. Häirintä on yleistä varsinkin netissä, koska siellä on niin helppo huudella, Vuohijoki puolestaan linjaa.

Suekin tutkimuksen johtopäätelmä on, että seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on urheilussa yleistä, mutta ei yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa. Tätä korostaa myös Multala, kolminkertainen purjehduksen maailmanmestari.

– Tutkimusten mukaan Suomessa jopa joka kolmas nainen on kokenut jossain elämänsä vaiheessa lähisuhdeväkivaltaa, ja viime vuosina häirintätapauksia on noussut esiin monilta aloilta. Onko urheilu huonompi tässä – en usko, että on. Urheilu ei ole yhteiskunnassa erillinen saareke, Multala selvittää.

– Häirintätutkimuksen luvut ovat hurjia, ja nyt tärkeää on, että epäkohdista aletaan puhua entistä avoimemmin sekä etsitään keinoja, joilla häirintä kitketään urheilusta. Jokainen häirintätapaus on liikaa.