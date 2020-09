Kristiina Mäkelä, 27, saa toistuvasti härskejä ehdotuksia puhelimeensa: ”Voisinko saada kisoissa käyttämäsi pikkuhousut?”

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelälle seksuaalinen häirintä urheilussa on valitettavan tuttua.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) laajan tiistaina julkaistun tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen kilpaurheilija on kokenut seksuaalista häirintää urallaan. Tutkimukseen osallistuneista naisista jopa joka kolmas kertoi törmänneensä seksuaaliseen häirintään, miehistä puolestaan joka viides.

Suek lähetti kyselyn noin 160 000 suomalaisurheilijalle (16-vuotiaita ja sitä vanhempia). Vastauksia tuli kaikkiaan yli 9 000, mikä on määrällisesti laaja kattaus kyselypohjaisista tutkimuksista puhuttaessa. Kokonaisuutena vastausprosentti jäi kuitenkin alhaiseksi, koska erityisesti isoissa lajeissa kyselyyn suhtauduttiin yllättävänkin nihkeästi. Jääkiekossa vastausprosentti oli neljä ja jalkapallossa yksi.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelälle, 27, tutkimuksen tulos ei ole yllätys.

– Onhan se ihan kauheaa, että noin moni kilpaurheilija on joutunut kokemaan seksuaalista häirintää. Ei kuitenkaan yllättävää, sillä tämä on ollut tiedossa, Mäkelä kommentoi.

Mäkelä kertoo, ettei ole kohdannut häirintää niinkään kasvotusten tai ylipäätään fyysisesti, vaan erityisesti sosiaalisessa mediassa, jonka hän katsoo ”saaneen suuren vallan koko yhteiskunnassa”.

– Netissä kynnys jakaa törkyviestejä on nykyään hyvin matala. Tavallisesti kohtaamani häirintäviestit ovat olleet sellaisia, että joku on vihjaillut seksistisesti suoraan tai esittänyt loukkaavia kommentteja, 27-vuotias Mäkelä kertoo.

– On ollut niitäkin, jotka ovat aluksi tsempanneet ja kannustaneet kovasti. Sitten he ovat esittäytyneet ”koviksi faneiksi” ja pyytäneet esimerkiksi paitaa nimmareilla. Kun asiasta on sovittu, täysin puskista on vielä tullut pyyntö, että voisinko saada myös sinun kisoissa käyttämäsi pikkuhousut? Siinä vaiheessa on ollut fiilis, että apua, tätäkö se sitten olikin.

Mäkelä puhuu myös tapauksista, joissa on ensin kehuttu hänen vaatetustaan ja sitten pyydetty ”seksikkäämpiä poseerauskuvia”.

– Jotkut ovat olleet valmiita maksamaan tällaisista poseerauksista. Kun tällaisia ehdotuksia tulee, niin se tuntuu totta kai kiusalliselta ja monesti ahdistavaltakin, Mäkelä sanoo.

– Osa naisurheilijoista tykkää esiintyä omilla somekanavillaan bikineissä tai muutoin vähissä vaatteissa, mikä on nykyisessä somemaailmassa hyväksyttävää. Kyllä ihminen saa olla vartalostaan ylpeä. Tämä ei saisi johtaa seksuaaliseen häirintään, vaikka silloin liikutaan riskirajoilla.

Urheilijat kokevat häirinnän hyvin yksilöllisesti: toiset eivät ahdisteluista hetkahda, monet puolestaan pelästyvät ja masentuvat niistä.

– Tiedän tapauksia, joissa häirintäviestit ovat johtaneet kyyneliin asti, Mäkelä tiivistää.

Mäkelän mukaan nettihäiriköt saavat bensaa liekkeihinsä tavallisessa mediassa tai sosiaalisessa mediassa esiintyvistä, seksististä latausta huokuvista kirjoituksista tai kuvista. Hän nostaa esiin muun muassa sivustot, joissa tarjoillaan hidastettua videokuvaa esimerkiksi urheilijoiden pakaroista kisasuoritustilanteissa.

– Kun tällaista aikuisviihdettä tarjoillaan ilman kenenkään suostumusta, sitä tietysti miettii, että voiko tämä todella olla sallittua. Tällaisissa tilanteissa yksittäinen urheilija tuntee itsensä voimattomaksi, Mäkelä korostaa.

Kristiina Mäkelä kertoo tietävänsä urheilijoiden saamista häirintäviesteistä, jotka ovat ”johtaneet kyyneliin asti”.­

– Naisten kolmiloikassa ollaan törmätty siihenkin, että kansainväliset lehtikuvaajat asentavat kameroita juoksuradalle juuri loikkien alle, taiteellisessa mielessä kuulemma. Niissä kuvissa huomio kiinnittyy kuitenkin naisten jalkoväleihin, ja ne saavat herkästi häiriköt liikkeelle.

Mäkelä sanoo olevansa huolissaan erityisesti nuorista urheilijoista, joiden itsetunto ei välttämättä ole vielä kehittynyt kestävälle pohjalle. He eivät usein uskalla kertoa eteenpäin kohtaamistaan ongelmistaan – eivät vanhemmatkaan urheilijat.

Kynnykseksi nousevat usein stigma ja auktoriteettien pelko.

– Olen kuullut, että kiusaamisen kohteeksi on joutunut jopa 11-vuotiaita urheilijoita. Mitä liikkuu sellaisen ihmisen päässä, joka tällaiseen sortuu? Tiedän myös tapauksista, joissa on edetty poliisitutkintaan asti, ja hyvä niin, koska asioita ei saa piilottaa. Varsinkin juuri rikoslain alaiset tapaukset on saatava esiin, Mäkelä muistuttaa.

– Seksuaalisesta häirinnästä puhuminen on urheilijoille vaikeaa, koska pelätään leimautumista. Harva haluaa joutua mediapyöritykseen. Nyt joka tapauksessa tarvitaan tiukkaa keskustelua aiheesta, jotta jokainen urheilija oppisi tietämään, mistä voi löytää apua nopeasti ja tehokkaasti.

Suekin tutkimuksen mukaan seksuaalisen häirinnän muodoista yleisintä oli yleinen häiritsevä puhe. Se ilmeni vastauksissa loukkaavina seksuaalissävytteisinä vitseinä, epäasiallisina kommentteina urheilijoiden vartaloista sekä loukkaavina vitseinä seksuaalivähemmistöistä. Toiseksi yleisintä oli sanallinen seksuaalinen häirintä.

Vastauksissa kuvattiin myös vakavampia, fyysisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan kokemuksia. Fyysistä seksuaalista häirintää oli kokenut neljä prosenttia naisista ja prosentti miehistä. Seksuaalisen painostuksen kohteeksi oli joutunut 70 ja raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi 14 urheilijaa.