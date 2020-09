Olympiamitalisti avautui 20 vuotta kestäneestä ”pahoinpitelyn kulttuurista” –”Olemme ihmisiä, emme lihanpaloja”

Olympiamitalisti Nile Wilson liittyi alati kasvavaan joukkoon, joka on kritisoinut telinevoimistelun lajikulttuuria.

Telinevoimistelun lajikulttuuri on ollut maailmanlaajuisesti valtavan kritiikin kohteena viime kuukausien aikana. Lukuisat entiset ja nykyiset voimistelijat ovat kertoneet karuja tarinoita lajin parissa kokemastaan fyysisestä ja henkisestä pahoinpitelystä.

Pontimena on ollut kesäkuussa julkaistu Netflix-dokumentti Athlete A, joka käsitteli Yhdysvaltojen voimisteluliiton väärinkäytöksiä urheilijoiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyen. Dokumentissa pureuduttiin etenkin satoja nuoria voimistelijoita seksuaalisesti hyväksikäyttäneen entisen lääkärin Larry Nassarin tapaukseen.

Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Iso-Britannian ja Australian lajiliittojen ja valmentajien toiminta on joutunut suurennuslasin alle, kun voimistelijat ovat raportoineet kauhutarinoistaan.

Valtaosa julkisuudessa puhuneista voimistelijoista on ollut naisia, mutta nyt alati kasvavaan joukkoon on liittynyt myös Nile Wilson, brittiläinen miesvoimistelija.

Wilson, 24, on rekin olympiapronssimitalisti Rion olympialaisista 2016 ja Kansainyhteisön kisojen 2018 rekin hopeamitalisti. Hän on saavuttanut myös EM-kultaa ja -hopeaa.

BBC:lle puhunut Wilson on menestynein ja tunnetuin miesvoimistelija, joka on puhunut aiheesta julkisesti. Hän kertoi haastattelussa pelkäävänsä, että epäkohdista puhuminen voi maksaa hänelle paikan ensi vuoden Tokion olympialaisiin. Hänen mielestään voimistelijoita kontrolloidaan ja pelotellaan, jotteivät he avautuisi lajikulttuuriin pesiytyneistä ongelmista.

– Meidät saamaan tuntemaan pelkoa huolistamme puhumisesta, koska heillä (liitolla) on meidät ja meidän elantomme käsissään. Joten me pysymme hiljaa ja teemme mitä käsketään, Wilson totesi.

Wilsonin mukaan huippuvoimistelussa on valloillaan kulttuuri, jossa vain voittaminen on tärkeää. Tämän seurauksena urheilijat joutuvat kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa, mikä on normalisoitu lajiin liittyväksi.

– Valmennusmetodit ovat sellaisia, että tunnemme elävämme kuin pelossa – teet suorituksesi tai kohtaat seuraukset, Wilson totesi ja kertoi joutuneensa kohtaamaan huonoa kohtelua ja pahoinpitelyä itsekin.

– Kuvailisin sitä ehdottomasti pahoinpitelyn kulttuuriksi. Ja minä olen elänyt ja hengittänyt sitä 20 vuotta.

Nile Wilson kuvattuna Kansainyhteisön kisoissa 2018.­

Wilsonin mukaan hänellä on ollut hyviä valmentajia. Hänen kritiikkinsä kohdistuu etenkin liitto- ja seuratason toimijoihin.

Wilson kertoo esimerkiksi valittaneensa entisen voimisteluseuransa Leeds Gymnastics Clubin työntekijän epäasiallisesta käytöksestä. Valitus, Wilsonin sanoin, ”lakaistiin maton alle”. Seura teki oman sisäisen tutkimuksensa Wilsonin valituksesta, mutta tämä ei johtanut mihinkään. Wilson joutui mielestään väärinkohdelluksi. Seura on kiistänyt Wilsonin väitteet. Voimistelijan mukaan Iso-Britannian voimisteluliitto kehotti häntä pitämään valituksen poissa julkisuudesta.

Brittivoimistelija päätyi tapauksen vuoksi eroamaan seurasta, jota oli edustanut 20 vuotta. Wilsonin mukaan tapaus oli ”sydäntäsärkevä” ja sai hänet tuntemaan täysin arvottomaksi.

Nyt Wilson kertoo haluavansa telinevoimistelun lajikulttuuriin perustavanlaatuista muutosta.

– Olemme ihmisiä, emme lihanpaloja. Haluan edesauttaa kulttuurin muutosta, Wilson toteaa.

Aiemmin Iso-Britannian voimisteluliittoa ja lajikulttuuria ovat kritisoineet muun muassa olympiavoimistelijat Ellie ja Becky Downie sekä Amy Tinkler.