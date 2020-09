JVG, Barkov, Leppilampi, Granlund... Katso katulätkän hyväntekeväisyysottelu ja Street Hockey Tourin finaali suorana ISTV:ssä!

Joukko Suomen urheilu- ja viihdetaivaan tähtiä ottaa toisistaan mittaa pehmustetussa kaukalossa katulätkän hyväntekeväisyysottelussa Helsingissä lauantaina 5.9.2020 kello 14 alkaen. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä.

Street Hockey Tourin finaalitapahtumaan Helsingin Narinkkatorille on lupautunut mukaan iso joukko ammattijääkiekkoilijoita, entisiä kiekkoilijoita ja lätkästä innostuneita viihdemaailman vaikuttajia. Heidät jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka pelaavat toisiaan vastaan hyväntekeväisyysottelussa. Peliaika on 2 x 15 minuuttia. Erätauolla he kilvoittelevat paremmuudesta rangaistuslaukauskilpailussa.

Street hokeyta eli katulätkää pelataan ilmatäytteisessä kaukalossa pallolla ja lätkämailoilla ilman jäätä, kengät jalassa. Kypärät ja jääkiekkohanskat ovat kenttäpelaajille pakolliset varusteet. Maalivahdeilla täytyy olla täydellinen jääkiekkomaalivahdin varustus luistimia lukuun ottamatta.

Leo Komarov ja Mikael Granlund väänsivät näyttävästi St Hockey Tourin tähdistöottelussa Helsingissä 2018.­

ISTV:n lähetys alkaa yllä olevassa videosoittimessa jo kello 13.30, jolloin tapahtumaa paikalla juontava Juha Valvio kumppaneineen kyselee paikalle saapuvien tähdistöottelijoiden kuulumisia. Haastatteluita kuullaan vielä ottelun jälkeenkin ennen kuin lähetyksessä keskitytään St Hockey Tour 2020 -kiertueen ratkaiseviin peleihin. Pronssiottelu alkaa kello 15 ja finaali kello 15.30.

Jo perjantaina alkavaan tapahtumaan Narinkkatorille on vapaa pääsy. Samoin ISTV:n lähetys on vapaasti katsottavissa. Se näkyy vain suorana, siitä ei jää tallennetta.

Hyväntekeväisyysotteluun ilmoittautuneiden pelaajien nimilista on alla pelinumeroineen. Lopullinen kokoonpano selviää lauantaina pelipaikalla.