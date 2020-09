Rikkoi kurinpitosääntöjä alaikäisiä valmentaessaan – Voimisteluliitolta julkinen varoitus valmentajalle

Suomen voimisteluliitto kertoi antaneensa valmentajalle varoituksen.

Suomen Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt voimisteluvalmentajalle julkisen varoituksen. Liitto kertoi asiasta perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Voimisteluliiton mukaan varoitus on seuraamusta kahdesta eri alaikäisen voimistelijan valmennustilanteeseen liittyvästä tapahtumasta.

Liiton kurinpitovaliokunta katsoi näytetyksi, että valmentaja on edellä mainituissa tilanteissa käyttäytynyt seuraavien Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen kohtien vastaisesti:

Seuraamus voidaan määrätä sille,

- joka liiton tai seurojen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.

- joka liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa käyttää loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä.

Julkinen varoitus on ensimmäinen, jonka Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt. Kurinpitovaliokunnassa on viisi varsinaista jäsentä, joista vähintään kolmen tulee olla oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita, urheiluoikeuteen erikoistuneita henkilöitä.