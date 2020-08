WP: Cheerleaderit päätyivät bikinikuvauksissa salaiselle nännivideolle – jättiseuran häirintäskandaalista uusia paljastuksia

Washington Post raportoi laajasti kaupungin NFL-joukkueen seksuaalisen häirinnän kulttuurista.

– Larry [Michael] sanoi jotenkin niin, että meillä on erikoisprojekti, joka pitää toteuttaa omistajalle tänään. Hän tarvitsee itselleen DVD:n, jolla on hyvät osat behind-the-scenes-videosta, joka cheerleadereistä on kuvattu, paljastaa Brad Baker Washington Postille.

Baker työskenteli Washingtonin amerikkalaista jalkapalloa pelaavan NFL-joukkueen broadcasting-osastossa vuodet 2007–2009. Larry Michael oli osaston sen aikainen johtaja, joukkueen radioääni ja vanhempi varapresidentti.

Oli vuosi 2008. NFL-joukkueen cheerleaderit kuvasivat Beauties on the Beach -nimisen videon, jolla seurattiin ryhmän uimapukukalenterin valmistumista. Vaikka naiset olivat kuvauksissa välillä yläosattomissa, nännit oli rajattu lopputuotteesta pois tai niiden eteen oli asetettu jotain näkösuojaksi.

The Postin mukaan seuran omistajalle Daniel Snyderille kuvattiin kuitenkin samalla toinen, salainen video. Videosta tuli 10 minuuttia pitkä ja se sisälsi kohtia, joissa naisten nännit näkyivät heidän vaihtaessaan asentoa. Taustalla soi rock-musiikki.

The Post on saanut videon haltuunsa, kuten myös vastaavia otteita vuoden 2010 kuvauksista Dominikaanisesta tasavallasta. Vuoden 2010 otteet sisältävät esimerkiksi lähikuvan cheerleaderin häpykummusta, jota peittää vain kultainen vartalomaali.

Näitä roiseja kuvia Michael kutsui Bakerin mukaan ”hyviksi osiksi” tai ”hyviksi pätkiksi”.

The Postin lähteen mukaan Michael halusi vuoden 2010 videon poltettavan DVD:lle, jonka nimi oli ”Johtoryhmän tapaamiseen”.

Washingtonin cheerleadereitä vuonna 2009 ottelussa Kansas City Chiefsiä vastaan.

Snyder kieltää julkaisemassaan tiedotteessa tilanneensa tai nähneensä videota tai edes tietäneensä sen olemassaolosta. Myös Michael kiistää kaikki syytteet. Tiedotetta siteeraa esimerkiksi ESPN.

NFL:n komissaari Roger Goodell puolestaan kertoo NFL:n tuomitsevan The Postin raportissa ilmenneen ”epäammattimaisen, häiritsevän ja kammottavan käytöksen”. Yahoo Sportsin julkaiseman tiedotteen mukaan asiasta on käynnissä itsenäinen tutkinta.

Videoskandaali on vain jäävuoren huippu Washington Postin kuukausia jatkuneessa raportoinnissa, jonka myötä NFL-joukkueen seksuaalisen häirinnän kulttuuri on paljastunut.

Esimerkiksi Brittany Pareti, joka työskenteli organisaatiossa vuodet 2007–2012, kuvaa työkulttuuria seuraavasti:

– Aina, kun uusia harjoittelijoita tuli taloon, se oli kuin tuoretta lihaa olisi heitetty susilaumalle. Oltiin kuin opiskelijabileissä. Miehet jonottivat aulassa katsoakseen naisia, jotka tulivat sisään tai menivät ulos. Koko ajan tunsi katseet niskassaan, Pareti kommentoi The Postille.

Washingtonin jalkapallojoukkueen omistaja Daniel Snyder.

Washingtonin NFL-joukkue on väliaikaiselta nimeltään Washington Football Team. Joukkueen aiempi nimi, rasistisena pidetty nimi Redskins, vaihdettiin sponsorien painostettua Snyderia, 55, muutokseen. Lisäksi kolme Snyderin kanssaomistajasta, haluaa myydä osuutensa seurasta. Myynnissä olevan omistuksen osuus koko potista on yhteensä 40 prosenttia.