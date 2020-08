Väitöskirja: Nämä lajitaustat lisäävät riskiä alkoholinkäytön kasvusta uran jälkeen

Titta Kontron väitöskirjassa käsitellään mm. urheilijoiden elintapoja huippu-uran jälkeen.

Tuore väitöskirjatutkimus kertoo, että entiset mieshuippu-urheilijat elävät keskimäärin 2–3 vuotta pidempään kuin veljensä. He myös myös arvioivat terveytensä paremmaksi, harrastivat liikuntaa enemmän ja tupakoivat vähemmän kuin veljensä.

– Urheilutaustan hyödyt näyttäytyvät myös silloin, kun entisiä urheilijoita verrataan ei-urheileviin ikätovereihin. Huippu-urheilu tuo siis lisää elinvuosia, väitöskirjan tekijä Titta Kontro Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoi tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan lajivalinnat tekevät eroja: esimerkiksi kestävyyslajien urheilijat elävät pidempään kuin voimalajien harrastajat.

Väitöskirja käsittelee myös entisten urheilijoiden alkoholinkäyttöä.

Suomea olympialaisissa, arvokisoissa tai maaotteluissa ennen vuotta 1965 edustaneiden 2 657 miesurheilijan terveyttä on seurattu 45 vuotta. Sinä aikana heiltä on kyselty heidän alkoholinkäytöstään ja muista terveystottumuksista. Lisäksi heidän sairautensa on rekisteröity sairaalatietojen perusteella.

Tutkimuksen mukaan ex-huippujen alkoholinkulutus on myöhäisessä keski-iässä suurempaa kuin verrokeilla. Kulutuksen kasvua on havaittu etenkin silloin, jos ura on päättynyt yllättävään loukkaantumiseen. Riski käytön kasvusta nousee myös, mikäli henkilö ei harrasta uransa jälkeen liikuntaa.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan lajitaustat vaikuttavat alkoholinkulutukseen.

Selvästi eniten alkoholia kuluttivat entiset joukkuepelaajat sekä painonnostajat, painijat ja nyrkkeilijät. Tutkimuksen mukaan entisten urheilijoiden joukossa ei kuitenkaan esiintynyt alkoholisairauksia vertailuaineistoa enempää.

– Suomessa tulisi valmistella yksilö- ja joukkueurheilijoiden alkoholiongelmaa ennaltaehkäisevä ohjelma, joka otettaisiin käyttöön siinä vaiheessa, kun urheilu-uran päättäminen lähestyy. Tutkimus voi motivoida valmentajia ja päättäjiä ennaltaehkäisemään urheilijoiden alkoholiongelmaa uran päättymisvaiheessa, Kontro sanoi.

Suomesta ja maailmaltakin löytyy useita esimerkkejä siitä, kuinka valovoimaiset ja menestyneet huippu-urheilijat ovat ajautuneet huonoille teille uriensa jälkeen.

Huippu-urheilijat saattavat kokea uransa jälkeen tyhjyyttä tutun elämänrytmin muuttuessa ja kilpailun kadotessa.

Norjasta saatiin hiljattain yksi tällainen esimerkki. Entinen hiihtokuningas Petter Northug, 34, myönsi avoimesti alkoholi- ja huumeongelmansa.

– Olen tehnyt paljon sellaista josta olen häpeissäni. Tein niin löytääkseni jännitystä ja intensiivisiä kokemuksia, Northug sanoi viime viikolla pitämässään tiedotustilaisuudessa.