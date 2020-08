Video: No nyt muuten sattui! Pallo tuli arkaan paikkaan liki 170 kilometrin tuntivauhdilla

Pallo osui baseball-tähteä haaroväliin 169 kilometrin tuntivauhdilla.

MLB-seura Philadelphia Philliesin tähtipelaaja Jose Alvarez, 31, kärsi äärimmäisen kivuliaan osuman pallosta torstai-iltapäivän kamppailussa Toronto Blue Jaysia vastaan.

Alvarez oli syöttökummulla, kun pallo palautui lyöntivuorossa olleen Lourdes Gurrielin mailasta 169 kilometrin tuntinopeudella suoraan pallon syöttäneen venezuelalaispelaajan haaroväliin.

Hän taisteli tilanteessa sankarimaisesti, polttaen lyöjän ensin ykköspesälle ja kaatuen vasta tämän jälkeen kivuliaan näköisenä maahan. Lopulta Alvarez kannettiin pois kentältä ja hänet kiidätettiin sairaalaan.

– Kipua on vaikea edes kuvailla. Luojan kiitos voin nyt jo paremmin, Alvarez sanoi The Philadelphia Inquirerille.

Voit katsoa tilanteen Twitter-videosta.

Alvarez kertoi, että hän ei ole aiemmin käyttänyt alasuojaa, mutta on valmis harkitsemaan sen käyttöä torstain onnettomuuden jälkeen.

Philliesin vasenkätinen Alvarez on ollut joukkueensa luetettavimpia pelaajia tänä kesänä. Nyt hänet on nyt laitettu loukkaantuneiden pelaajien listalle. Tilalle on hankittu korvaajaksi New York Yankeesin veteraanipelaaja David Hale, Yahoo Sports kertoo.