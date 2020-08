Edeltävä tapahtuma siirtyi – miten käy tuhansien odottamien fitnessin SM-kisojen? ”Tämä on hermopeliä”

Tapahtumaan on ilmoittautunut noin 500 kilpailijaa.

Koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt Suomessa nousuun, mikä on saanut tapahtumajärjestäjät varpailleen.

Turun Messukeskuksessa lokakuun alussa järjestettävät Turun kirjamessut on päätetty siirtää eteenpäin. Järjestäjät tiedottivat asiasta torstaina.

Viikon päästä Turun kirjamessuista, 10.–11. lokakuuta, järjestetään Turun messukeskuksessa Suomen suurin fitness-tapahtuma, Nordic Fitness Expo, jonka yhteydessä ovat jaossa myös lajin Suomen mestaruudet.

– Kirjamessujen siirto on minulle ihan uusi tieto. Meillä ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa peruminen tai siirtäminen. Menemme eteenpäin ja seuraamme tilannetta. Olemme kyllä varautuneet kaikkiin asioihin, Expon puuhamies ja Suomen fitnessurheilun puheenjohtaja KP Ourama kertoo Ilta-Sanomille.

Aiemmin Lahdessa järjestetyssä Fitness Expossa on ollut parhaimmillaan viikonlopun aikana jopa 20 000 kävijää. Nyt kävijämäärä jää selvästi pienemmäksi.

– Emme ole tekemässä samanlaista hullunmyllymessua kuin aiempina vuosina, ja suunnitelmat ovat muuttuneet. Liikutaan ehkä jossain 5 000 kävijässä. Sitä on vaikea arvioida, koska tilanne muuttuu koko ajan, Ourama sanoo.

KP Ourama uskoo, että Nordic Fitness Expo pystytään järjestämään.

Tällä hetkellä pääsylippuja on myynnissä 500, ja toinen erä lanseerataan mahdollisesti myyntiin myöhemmin.

– Meillä on kaksipäiväinen tapahtuma ja kolme hallia käytössä, joten sinne mahtuu ihmisiä turvallisesti. Porukka jakautuu eri puolille halleja.

Tilanne on yrittäjälle luonnollisesti hyvin stressaava.

– Tämä on hermopeliä. Maaliskuun puolivälissä tajuttiin, että tilanne menee hankalaksi, ja seitsemän kuukautta on pelkästään kytätty, kuunneltu ja mietitty. Olen yrittäjä ja yritän loppuun asti niin kauan, kun se on järkevää. Kevään kilpailuthan peruttiin, kun huomattiin, että tästä ei tule mitään, Ourama sanoo.

Nordic Fitness Expossa kilpaillaan fitnessin SM-mitaleista.

Kirjamessut siirretään vielä toistaiseksi nimeämättömään ajankohtaan. Fitness Expon siirtäminen olisi astetta ongelmallisempi jo siksi, että SM-kilpailuiden osallistujat ovat esimerkiksi suunnitelleet ja toteuttaneet kisadieettinsä tiettyä päivämäärää silmällä pitäen.

– Kaikki messupaikat ovat tältä syksyltä ihan täynnä, koska monet siirsivät messut keväältä syksyyn, ja siirtoja tuli myös keväälle. Seuraavat puolitoista vuotta on joka paikassa täyttä, eikä siellä ole montaa tyhjää viikonloppua messuille. Jos Expoa yritetään siirtää, se menee tosi kauas, Ourama huomauttaa.

Koronatilanne ei ole näkynyt millään lailla kilpailijoiden määrässä. Ouraman mukaan ilmoittautuneita on noin 500, mikä on 150 enemmän kuin viime vuonna.

– Se on aika vahva statement. Urheilijat haluavat kilpailla, ja nyt kun kevät jäi väliin, monet ovat siirtäneet kisansa syksyyn.

Hän myös muistuttaa, että suuri osa uusista tartunnoista on peräisin ulkomailta. Rivien välistä voi lukea, että Ouraman mielestä ihmisten käyttäytyminen yöelämässä on tällä hetkellä suurempi riski kuin erilaiset tapahtumat.

– Täytyy muistaa, että Expossa ei myydä alkoholia ja ihmiset käyttäytyvät paljon siistimmin kuin vaikkapa yökerhossa, jossa porukka on lähekkäin. En vertaa sen enempää mihinkään muuhun, mutta meillä porukka pysyy kurissa ja ymmärtää, että toimimme terveenä Turkuun -idealla.

Nordic Fitness Expoon on kaksi kuukautta aikaa. Järjestäjät joutuvat seuraamaan koronatilannetta herkeämättä.

– Jokainen viikko on voitto, jos räjähdystä ei tapahdu missään, Ourama summaa.

Korjattu kello 20.29 kolmanteen sitaattiin: kolme hallia käytössä (ei kaksi).