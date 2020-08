80-vuotias teräsmummo teki upean maailmanennätyksen – totuus paljastui liki vuoden hiljaiselon jälkeen

Barbara Gicquel, 80, kärähti kielletyn aineen käytöstä.

27. syyskuuta 2019 oli erityinen päivä pyöräilyssä sekä tarkemmin Barbara Gicquelin elämässä. Gicquel, tuolloin 79, rikkoi ikäluokkansa maailmanennätyksen 500 metrin aika-ajossa ikäihmisten Masters-kilpailussa.

Normaalisti Masters-luokassa ei ole dopingtestausta, mutta testi tehdään, jos syntyy maailmanennätys. Gicquel joutui dopingtestiin, eikä hän läpäissyt sitä.

Alkoi pitkä oikeustaistelu, ja liki vuotta myöhemmin ennätysnainen hyväksyi kilpailukieltonsa.

Asiasta kertoi Washington Post.

Post ei maalaa kuvaa häikäilemättömästä, harmaalla alueella operoivasta seniorikisojen ennätyshaukasta. Gicquelin kohtaloksi koitui estratest-niminen lääke. Se sisältää metyylitestosteronia, joka on kielletty aine urheilussa.

Hänelle määrättiin se jo vuonna 2005 vaihdevuosien vaivoihin ja keuhkoputkentulehdukseen. 57-vuotiaana pyöräilyn aloittaneella Gicquelilla oli myös keuhkoahtaumatauti, joka oli seurausta tupakoinnista.

– Tämä on ollut henkinen vuoristorata. Tämä on ollut ahdistavaa ja aiheuttanut masennusta ja epäuskoa. He haluavat ajatella, että douppasin tahallani sen sijaan että yritän vain elää, Gicquel kertoi Postille.

– Rikoin sääntöjä käyttämällä kiellettyä ainetta. En doupannut.

Gicquel kertoo tienneensä myös, että estratest sisältää kiellettyä ainetta. Hän ei kuitenkaan uskonut sen voivan johtaa hänen hylkäämiseensä, koska hän käytti vain pientä määrää lääkettä. Hän vetosi vastineessaan siihen, että kielto oli suunniteltu nuoria naisurheilijoita silmällä pitäen, ei hänen kaltaisiaan ikäihmisiä.

– Jatkoin lääkkeen ottamista normaalisti. Pelkäsin sitä, että jos en ottaisi, niin oma terveyteni heikkenisi ja voisin jopa kuolla aiemmin sen vuoksi.

Gicquel taisteli vuoden tuomiota vastaan, mutta päätti lopulta antaa periksi ja hyväksyi vuoden kilpailukieltonsa. Hänen tuloksensa mitätöitiin viiden viime vuoden ajalta.

Kun kilpailukielto päättyy, hän saa halutessaan hakea kilpailemaan 80–85 -vuotiaiden sarjaan.

Gicquel toivoo, että jatkossa Yhdysvaltain antidopingviranomainen Usada sallisi ikäihmisille lääkärin määräämien reseptilääkkeiden käytön.

– Ikäkausiajamisen kuuluu olla hauskaa.