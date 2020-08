Selostajan homofobinen törkykommentti päätyi suoraan lähetykseen Yhdysvalloissa – sai potkut jo kesken ottelun

Fox Sportsin kokenut selostaja ei tajunnut lähetyksen palanneen mainostauolta. Hänen törkeät puheensa tulivat esiin.

Selostaja Thom Brennaman sai pikaiset potkut keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa.

The Guardian kertoo, että Brennaman käytti homovastaista herjausta, kun Fox Sports Ohio -kanavan lähetys Cincinnati Redsin ja Kansas City Royalsin välisestä MLB-ottelusta palasi mainostauolta.

Brennaman oli ilmeisesti luullut mikrofonin olevan vielä kiinni höpötellessään jostain aivan muusta kuin baseballista. Hän oli todennut: ”one of the fag capitals of the world” eli ”yksi maailman hinttipääkaupungeista”.

Guardianin mukaan ei ole tiedossa, mistä kaupungista Brennaman puhui.

Cincinnati Reds julkaisi Twitterissä tiedotteen pian tapahtuneen jälkeen.

– Organisaatio on järkyttynyt toimittaja Brennamanin kamalista, homofobisista huomautuksista. Hänet vedettiin pois lähetyksestä, ja hänet erotettiin välittömästi Redsin lähetyksistä, tiedotteessa sanotaan.

– Redsillä on nollatoleranssi ennakkoluuloihin ja syrjintään, seura muistuttaa.

Ennen potkujaan Brennaman ehti pyytelemään suorassa lähetyksessä anteeksi sanomisiaan.

– Sanoin aiemmin tänään lähetykseen päätyneen kommentin, josta olen häpeissäni. Jos olen loukannut jotakuta siellä, en voi edes kertoa, kuinka todella, todella pahoillani olen. En tiedä, laitanko näitä kuulokkeita enää päähäni. Se riippuu Cincinnati Redsistä ja pomoistani Fox-kanavalla, Brennaman vuodatti.

Video Brennamanin anteeksipyynnöistä löytyy alla olevasta twiitistä.

CNN uutisoi, että Fox Sports Ohio tukee baseball-seura Cincinnatin päätöstä selostajan erottamisesta työtehtävistään.

– Kieli, jota Thom Brennaman käytti tänä iltana, oli vihamielistä ja loukkaavaa, eikä kuvasta millään tavalla Fox Sports Ohion arvoja. Olemme samaa mieltä Redsin päätöksestä pidättää hänet työtehtävistään toistaiseksi, kanava tiedotti CNN:n mukaan.

56-vuotias Brennaman on työskennellyt selostajana 33 vuotta, joista viimeiset 27 vuotta Fox Sportsin palveluksessa. Hän on selostanut pääosin baseballia sekä amerikkalaista jalkapalloa.

Guardianin mukaan Brennaman selosti Kansasissa pelattua MLB-kohtaamista Cincinnatin Great American Ball Park -stadionilta. Etäselostuksista on tullut USA:ssa tavallisia koronaviruksen vuoksi.