Lihansyöjäbakteeri oli viedä koko jalan – nyt perhe yllätti uskomattomasti toipuneen tähden koskettavalla tavalla

Kaudella 2018 Alex Smithiltä katkesivat sekä sääri- että pohjeluu.

Jenkkifutispelaaja Alex Smithin paluu NFL-seura Washington Football Teamin (entinen Washington Redskins) vahvuuteen viime sunnuntaina oli säväyttävä ja tunteikas.

Takana on 21 kuukauden toipuminen kamalasta jalkavammasta – sekä monia vamman aiheuttamia, jopa hengenvaarallisia komplikaatioita.

Marraskuussa 2018 kaksi Houston Texansin puolustajaa taklasivat pelinrakentajaa runkosarjaottelussa. Smithin, 36, jalka jäi pahaan asentoon. Sekä sääriluu että pohjeluu menivät poikki.

Vaikka loukkaantuminen oli vakava, piti korjaavaan operaation olla rutiinitoimenpide.

Smithin tila kuitenkin heikkeni nopeasti, sillä jalkaan oli kehittynyt tulehdus. Lopulta lääkärit totesivat jalassa nekrotisoivan faskiitin, niin sanotun lihansyöjäbakteerin.

Se on Terveyskylä.fi-sivuston mukaan harvinainen, mutta hengenvaarallinen pehmytkudosten ja lihasten kuolioon johtava bakteeritulehdus.

CNN kertoo, että Smith sai myös verenmyrkytyksen. Oltiin lähellä tilannetta, jossa ainoa keino olisi ollut amputoida jalka.

Smithin jalkaa leikattiin yhä uudelleen tulehtunutta kudosta poistaen. Lopulta säärestä ei ollut jäljellä juuri muuta kuin luut nilkasta polveen asti.

Amputoinnin sijaan Smithin vasemman jalan lihaksista rakennettiin uudet lihakset oikeaan jalkaan. Hänet operoitiin loukkaantumista seuranneiden yhdeksän kuukauden aikana yhteensä 17 kertaa.

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, Smithin kuntoutuksen aikaisesta unelmasta tuli lopulta totta.

Viime sunnuntaina Washingtonin joukkue poisti pelinrakentajansa nimen loukkaantuneiden pelaajien listalta, uutisoi ESPN.

– Minulla on unelma yltää sille tasolle, jolla olin ennen tätä. Tämä on ollut hullu matka, joka on sisältänyt odottamattomia käänteitä, mutta se on edelleen tavoitteeni, Smith sanoi CNN:n mukaan.

Washingtonin päävalmentaja Ron Rivera hehkutti, että Smith vahvistuu päivä päivältä.

– Mutta pitää muistaa, että emme halua laittaa häntä kentälle ennen kuin tulee sopiva mahdollisuus. Yritämme olla fiksuja. Hän on ollut mahtava ja uskomme hänen kehittyvän yhä. Kun oikea hetki on, teemme päätöksen hänen peluuttamisestaan, Rivera kuvaili.

Koko perhe iloitsi Smithin paluusta joukkueensa harjoitusvahvuuteen. Smithin vaimo Elizabeth julkaisi sunnuntaina Instagramissa videon, jossa perhe suihkuttaa harjoituksista kotiin palaavan miehen päälle kuohuvaa.

– Kova työ palkitaan! Paljon juhlittavaa Smithien talossa tänä iltana, Elizabeth Smith kirjoitti videonsa saatteeksi.

Smith aloitti NFL-uransa jo vuonna 2005 San Francisco 49ers:n riveissä. Kaudet 2013–2017 hän pelasi Kansas Cityssä ja kaudeksi 2018 hän siirtyi Washingtonin paitaan.

Smith on valittu kolmesti NFL:n tähdistöotteluun eli Pro Bowliin.