Budjetti paukkui yli 100 miljoonalla eurolla ja aikataulu meni mönkään – näin Olympiastadionin remontin haasteita selitetään

Olympiastadionin korjauksessa tuli vastaan yllätyksiä, joihin rakennuttajat eivät olleet kyenneet valmistautumaan.

Helsingin Olympiastadionin valtaisa peruskorjaus on saatu maaliin. Lopullinen hintalappu selviää syksyn aikana, mutta jo nyt tiedetään suuruusluokka.

– Hintakysymykseen vastaan, että yli 300 miljoonaa euroa. Tarkempi hintalappu selviää marraskuussa, kun loppuselvitykset aliurakoitsijoiden kanssa tehdään, projektinjohtaja ja rakennuttajan edustaja Aulis Toivonen Helsingin kaupungilta sanoi maanantaina.

Alkuperäinen hinta-arvio oli noin 200 miljoonaa. Syitä merkittävään loppulaskun nousuun ovat vuosien varrella tapahtunut rakennuskustannusten nousu sekä projektin aikana eteen tulleet yllätykset.

– Kaikista suurin tekijä oli kannatinpilareiden vahvistaminen. Rakennuksen päälle tuli massaa yli kolme miljoonaa kiloa. Se heijastui vanhoihin perustuksiin. Sitä ei tiennyt etukäteen, että kuinka paljon niitä pitää vahvistaa.

Aulis Toivonen Helsingin kaupungilta sanoo, että pelkästään betonivahvistusterästä stadionin perustuksiin tarvittiin miljoona kiloa alkuperäisiä laskelmia enemmän.

Projektin viivästykset aiheuttivat niin ikään lisäkuluja.

– Työmaalla on sellainen termi kuin työmaayhteiskustannukset. Ne ovat kustannuserä, jolla vain pidetään yllä työmaan toimintoja. Ne olivat meillä keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa kuukaudessa, Toivonen paljasti.

Alkuperäisestä suunnitelmasta peruskorjauksen valmistuminen venyi noin vuodella.

– Suurin syy viivästyksiin oli, että rakenteita piti vahvistaa paljon enemmän kuin kuviteltiin. Pelkkää betonivahvistusterästä on mennyt miljoona kiloa enemmän kuin aikanaan laskettiin. Toinen aikatauluihin vaikuttava oleellinen tekijä oli, että projektin edetessä tuli vastaan heikkoja rakenteita, joita ei ollut tiedossa etukäteen.

Myös stadionin tornia jouduttiin ehostamaan sisäpuolelta. Louhinta- ja räjäytystyöt aiheuttivat tornissa muun muassa vesivahinkoja, kertoo Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen.

Alkuperäisessä budjetissa tornin korjauskulut eivät olleet.

– Ne kulut eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Tornia korjailtiin sisäpuolelta lähinnä siksi, että se on turvallinen vierailijoille, Kuokkanen kommentoi.

Peruskorjausprojektin loppusuoralla Olympiastadionin 72 metriä korkeaa tornia korjailtiin sisäpuolelta.

Peruskorjauksen laskun maksavat puoliksi Helsingin kaupunki ja valtio.

Kustannusten nousu on kirvoittanut ymmärrettävästi runsasta kritiikkiä. Etenkin, kun stadionille mahtuu urheilutapahtumissa vain 36 251 katsojaa, mikä on kansainvälisiin jättitapahtumiin liian vähän.

Maanantaina uutta, kieltämättä upeaa ja modernia stadionia esitellessään valtion ja kaupungin edustajat olivat vakaasti sitä mieltä, ettei muita vaihtoehtoja ollut.

– Olen vakuuttunut, että oli oikea ratkaisu huolehtia yhdestä kaupungin ikonisimmasta kohteesta, sanoi pormestari Jan Vapaavuori.

– Projektin aikana budjetit ovat vaihtuneet ja johtajat ovat vaihtuneet, mutta kaupunki on kantanut vastuunsa maksajana. Velvollisuutemme kaupungin päättäjinä on saada hanke kannattamaan, ja uskomme, että tämä investointi on kannattava. Todellinen arvo selviää vasta vuosien kuluessa, kuuluivat Vapaavuoren teesit.

Samoilla linjoilla oli opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Esko Ranto.

– Tämä projekti oli välttämätön, kulttuurihistoriallisesti näin arvokasta rakennusta ei voinut jättää korjaamatta – mediakin on kirjoittanut, että mitä tällä rahalla olisi saanut – mutta sellaista vaihtoehtoa ei ollut.