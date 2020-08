Kommentti: 300 miljoonalla uudistettu Olympiastadion on aivan upea – mutta yksi asia on auttamatta pielessä

Olympiastadionin historialliset raamit täytettiin uljaasti ääriään myöten, mutta ne osoittautuivat sittenkin kovin ahtaiksi, kirjoittaa Antti Virolainen.

Nyt se on varmaa. Olympiastadion onnistuttiin pelastamaan rappiolta ja museoitumiselta.

Suomen kansallisstadion on upea ja nykyaikainen monitoimiareena. Mutta yksi asia on ikävä kyllä pielessä: se on liian pieni urheilun todella isoihin karkeloihin.

Olympiastadion päätettiin säilyttää ikonisena funkkisrakennuksena. Sen historialliset raamit täytettiin uljaasti ääriään myöten, mutta ne osoittautuivat sittenkin kovin ahtaiksi.

Sinne mahtuu urheilutapahtumissa 36 251 katsojaa. Kapasiteetiltaan se on siis melko vaatimaton.

Uskottava se on, vaikka uudistukseen paloi 300 miljoonaa euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että haaveet kansainvälisten urheilun jättitapahtumien järjestämisestä voidaan haudata.

Olympiastadion täyttää Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kriteerit vain sen neljänteen kategoriaan. Se on liian ahdas esimerkiksi Euroopan liigan finaalin (Uefan vaatimus 50 000 katsojaa) ja Mestarien liigan finaalin (60 000) järjestämiseen.

Uefan Super cupin vaatimukset sentään ylitetään. Todettakoon, että Helsinki jäi nuolemaan näppejään, kun Uefa myönsi Super cupin 2021 isännyyden Belfastin Windsor Parkille (22 000 katsojaa). Vuoden 2022 Super cup toki annettiin Olympiastadionille.

Huuhkajien jalkapallo-otteluiden tarpeisiin kotistadion passaa hyvin. Se tullaan varmasti myymään loppuun vielä monta kertaa, mutta myös vähemmän kiinnostavia Huuhkajailtoja on luvassa.

Kenties pienempiä yleisurheilutapahtumia?

Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) yleisömäärien kriteerit ovat väljemmät kuin Uefan. Suomi tulleekin hakemaan ainakin EM-kisoja ja lajin muita, pienempiä arvotapahtumia.

Toivottavasti tässä onnistuttaisiin, ettei tarvitsisi vain muistella Helsingissä nähtyjä yleisurheiluspektaakkeleita. Vuoden 1952 olympiamittelöiden jälkeen Olympiastadion on isännöinyt MM-kisoja 1983 ja 2005 sekä EM-kisoja 1971, 1994 ja 2012.

Mutta eivät arvokisat ole sittenkään kaikki kaikessa. Tietenkin on tärkeää, että Suomen kansallisstadion palvelee monipuolisesti kotimaista ja kansainvälistä urheilua sekä liikuntaa.

Myös urheilun harjoittelupaikkana se tulee nousemaan valtavan suureen arvoon ympärivuotisten sisäliikuntatilojensa ansiosta.

Olympiastadionin arkkitehtuurin kunnioittaminen takaa myös sen huomattavan turismiarvon säilymisen.

Konserteille ihanteellinen

Kulttuuririntamalla Stadion palaa Suomen fantastisimmaksi konsertti- ja tapahtumapaikaksi. Tähän sen uudistettu koko riittää mainiosti.

Konserttikäytössä stadionin yleisökapasiteetti nousee yli 70 000 katsojan. Sattumalta juuri sen verran vanha kunnon ”Stadikka” kykeni vetämään ihmisiä lehtereilleen 1952 olympialaisten aikaan.