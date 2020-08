Tätä et ole Suomessa ennen nähnyt – ISTV näyttää polkujuoksun huippukisan suorana Himokselta

Himoksella on polkujuoksuun sopivasti korkeuseroja.

ISTV:n suorien lähetysten lajivalikoimaan tulee uusi merkintä, kun polkujuoksun tasoltaan kovimman kotimaisen tapahtuman Himos Trailin lähetys lähtee käyntiin lauantaina 22.8.2020.

Polkujuoksu on varsin nuori laji. Jämsän Himoksella ylittyy yksi lajin rajapyykki, sillä tapahtuman suora televisiointi on Suomen ensimmäinen TV-lähetys polkujuoksusta. Siksi tämän artikkelin otsikossa lukee aiheellisesti, että ”tätä et ole Suomessa ennen nähnyt”.

ISTV:ssä näytettävän lähetyksen toteuttaa ISTV:n suunnistuksen Viestiliigan suorista lähetyksistä tuttu Oikea Reitti Oy.

– Käytössämme on viimeisin tekniikka juoksu- ja kopterikameroista GPS-seurantaan. Lisäsisältöä lähetykseen tuo kisastudio, joka tuo esille ilmiöitä ja ihmisiä polkujuoksun parista, tuottaja Mikko Reitti kertoo Himos Trailin sivuilla.

Polkujuoksu on vielä nuori laji, mutta sen harrastajamäärä on kasvussa.

Himos Trail on Suomen suurin matalan kynnyksen polkujuoksutapahtuma, joka tarjoaa kuitenkin samalla hyvän kisan lajin huippujuoksijoillekin. Tänä vuonna mukaan lähtee Suomen polkujuoksun kärjen lisäksi joukko huippusuunnistajia, jotka ovat tottuneet juoksemaan lujaa poluilla ja niiden vieressä.

– Miesten 26 kilometrin Extreme -matkalla nähdään ensimmäistä kertaa Suomen ykköspolkujuoksijan ja ykkössuunnistajan taistelu, kun Henri Ansio ja Olli Ojanaho kohtaavat eeppisessä mittelössä Himoksen rinteillä haastajanaan lajin kotimainen kerma. Naisten kärkinimistä osallistumisensa on jo varmistanut Suomen valovoimaisin suunnistustähti Venla Harju sekä polkuvirtuoosi Hanna Jantunen, tapahtumajohtaja Juha Taini kertoo tapahtuman verkkosivuilla.

Tapahtumassa on monta matkavaihtoehtoa, joiden lähdöt ajoittuvat aamusta iltapäivään. ISTV:n lähetys seuraa ”päälähtöä” eli Himos Extremeä, jonka yhteislähtö on lauantaina 22.8.2020 kello 12. Lähetys alkaa studio-osuudella jo kello 11.45. Lähetystä varten Is.fi:ssä julkaistaan oma artikkeli lähempänä kisaa.