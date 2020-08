Donald Trump vaatii nuoria urheilijoita kentille – ”Ei heidän kauttaan voida perua”

Connecticut Huskies on ensimmäinen yliopistojoukkue, joka päätti vetäytyä tulevan syksyn sarjasta Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii suorasanaisesti, että amerikkalaisen jalkapallon yliopistosarjat laitettaisiin käyntiin koronaviruksesta huolimatta.

– Opiskelijaurheilijat ovat työskennelleet niin kovasti, ettei heidän kauttaan voida perua, Trump twiittasi.

Samalla Trump jakoi pelinrakentaja Trevor Lawrencen twiitin. 21-vuotias Lawrence edustaa NCAA-sarjassa Clemsonin yliopistoa.

Lawrence oli jakanut Twitterissä vetoomuksen aihetunnisteella #WeWantToPlay eli ”me haluamme pelata”.

Myöhemmin Trump twiittasi vielä yksinkertaisesti:

– Pelatkaa yliopistojalkapalloa!

Yliopistourheilun järjestäminen alkavana syksynä on epävarmaa koronavirustilanteen vuoksi.

Muun muassa CNN kertoo, että twiiteillään Trump osoitti selkeän tukensa niille opiskelijoille ja valmentajille, jotka ovat pyrkineet vakuuttamaan yliopistojoukkueiden johtajat ja komissaarit siitä, että kausi pelattaisiin.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Kayleigh McEnany kommentoi, että Trump toivoo college-jalkapallon turvallista paluuta.

– Monet yliopistourheilijoista työskentelevät koko elämänsä näiden neljän vuoden eteen. Trump haluaisi, että heillä olisi mahdollisuus elää unelmansa todeksi, McEnany maalaili.

CNN mukaan yliopistourheilijoiden koronavirustartunnat ovat olleet hälyttävässä nousussa. Esimerkiksi Clemsonin yliopistossa todettiin aiemmin 28 koronatartuntaa – tartunnan saaneista 23 oli amerikkalaisen jalkapallon pelaajia.

Presidentti Trump oli paikalla amerikkalaisen jalkapallon yliopistofinaalissa viime tammikuussa, kun LSU Tigers voitti Trevor Lawrencen edustaman Clemsonin 76 885 katsojan edessä.

ESPN uutisoi, että sunnuntaina Big Ten -konferenssin johtoporras ilmoitti olevansa valmis perumaan yliopistourheilun syyskaudet.

Pelinrakentaja Trevor Lawrencen twiittaamassa vetoomuksessa kuitenkin vaaditaan, että konferenssien pitäisi sallia kauden pelaaminen niin, että pelaajat saisivat itse päättää osallistuvatko peleihin vai eivät.

Lääkäri Amesh Adalja esitteli CNN:lle yliopistourheilun ongelmia, jotka ovat kovin erilaisia verrattuna esimerkiksi NHL:n tai NBA:n tapaisiin ammattilaisliigoihin.

Adaljan mukaan yliopistourheilijoita ei voi sulkea kuplaan, vaan he tapaavat väistämättä muita ihmisiä, kuten koulukavereitaan kampuksella.

– Kuplat näyttävät toimivan, mutta ihmiset tuntuvat unohtavan, ettei sitä voi tehdä opiskelijoille. He eivät välttämättä saa tartuntaa kentällä, mutta jos he saavat tartunnan kouluyhteisössä, sitten he levittävät sitä pelikentällä, Adalja sanoi.

Jo viime viikolla CCN uutisoi, että Connecticutin yliopisto vetäytyi ensimmäisenä joukkueena alkavan kauden jenkkifutissarjasta.

– Saatuamme ohjeistusta terveysviranomaisilta ja keskusteltuamme opiskelijaurheilijoiden kanssa olemme päättäneet, ettemme kilpaile tällä kaudella, Connecticut Huskies twiittasi.