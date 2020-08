Yhdysvaltalaisjoukkueessa täysi koronakaaos – joutui värväämään 30-vuotiaan pikaluistelijan kokoonpanoonsa täytteeksi

Kaukalopikaluisteluistelun olympiamitalistin siirtyminen Baseball-sarja MLB:hen on urheilumaailmassa ennennäkemätön temppu.

Sotshin olympialaisissa hopeaa voittanut Eddy Alvarez teki 30-vuotiaana debyyttinsä Baseball-sarja MLB:ssä.

MLB-joukkue Miami Merlins on joutunut tekemään valtavan määrän töitä saadakseen täyden kokoonpanon jalkeille koronatauon jälkeen jatkuvassa baseballin ammattilaissarjassa.

Merlins teki poissaolojen vuoksi lukuisia täydennyksiä pelaavaan kokoonpanoonsa ennen keskiviikkona pelattua ottelua Baltimore Oriolesia vastaan. Yksi ruotuun astelleista uusista pelaajista oli MLB-debyyttinsä 30-vuotiaana tehnyt sisäpelaaja Eduardo ”Eddy” Alvarez.

– Jännitys tuntui vatsassani, hengitykseni oli tiheää, ahdistuneisuus korkealla tasolla, tunnottomuutta jaloissa ja muistikuvani ovat hämärät, Alvarez kuvaili keskiviikon tunnetilojaan Instagram-tilillään.

Toista pesää vartioineen Alvarezin aiempi baseball-kokemus oli pienemmistä sarjoista, mutta hän ei ollut keskiviikkona kirkkaissa valoissa ensimmäistä kertaa. Yhdysvaltalainen voitti short trackin eli kaukalopikaluistelun olympiahopeaa Yhdysvaltojen 5000 metrin viestijoukkueessa Venäjän Sotshissa vuonna 2014. Hänestä tuli tuolloin historian ensimmäinen Yhdysvaltojen olympiajoukkueen kuubalais-amerikkalainen urheilija.

Alvarez kirjoitti, että MLB-debyytti on yksi hänen elämänsä hienoimmista päivistä, jolle vetää vertoja vain olympialaisten avajaisseremoniaan osallistuminen.

Merlinsin manageri Don Mattingly kertoi vakuuttuneensa entisestä pikaluistelijasta nähdessään tämän pelaavan keväällä.

– Hän yllätti minut. Hän osaa lyödä, hän osaa pelata missä päin kenttää tahansa. Hän on fiksu ja hyvin valmennettava pelaaja, mitä olympiaurheilijalta voi odottaa, Mattingly kommentoi CNN:n mukaan.

Miamissa kuubalaismaahanmuuttajien lapsena kasvaneella Alvarezilla on baseball-taustaa aiemmin yliopistotasolta. Chicago White Sox teki hänen kanssaan minor league -sopimuksen vuonna 2014, jonka jälkeen hän pelasi White Soxin farmijoukkueessa Arizonassa ja muun muassa Kannapolis Cannon Ballersissa.

Merlins onnistui keskiviikon pelin lisäksi voittamaan tuplaottelun jälkimmäisen kohtaamisen Oriolesia vastaan torstaina.

– Eddy on kurinalainen ja pitää itsensä kunnossa. Emme pelkää peluuttaa häntä. Häntä on hauska katsoa ja hänellä on mahdollisuus saada jotain aikaiseksi, Mattingly sanoi keskiviikon pelin jälkeen.