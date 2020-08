Katso suunnistuksen Viestiliigan miesten avauskisa Klaaniviesti suorana ISTV:ssä!

Suunnistuksen kauden 2020 Viestiliiga pyörähtää käyntiin Klaaniviestillä Lappeenrannassa sunnuntaina 9.8.2020. Miesten kisa alkaa kello 14. Katso se tästä suorana lähetyksenä.

ISTV näyttää tälläkin kaudella suunnistuksen Viestiliigan kaikki osakilpailut suorina lähetyksinä. Kausi käynnistyy Lappeenrannasta Lappeen Riennon järjestämällä Klaaniviestillä sunnuntaina 9.8.2020.

Suora lähetys miesten kilpailusta avautuu tämän artikkelin yllä olevaan videoruutuun kello 13.40. Miesten kisa alkaa kello 14. Lähetys näkyy vain suorana. Tallenne siitä tulee myöhemmin katsottavaksi Viestiliigan YouTube-kanavalle tänne.

Suunnistusvalmentajat ry:n pyörittämän Viestiliigan kauden 2020 koko ohjelma on seuraava:

9.8. Klaaniviesti, Lappeenranta

16.8. Medilaser-viesti, Mikkeli

6.9. Sprinttiviesti, Lahti

20.9. SM-viesti, Pöytyä

4.10. Viestiliigan finaali, Mynämäki

10.10. Aleksis Kiven viesti, Ikaalinen

Lisätiedot löydät Viestiliigan sivuilta tästä.

Naisten Klaaniviesti näkyy myös suorana ISTV:ssä omassa artikkelissaan täällä. Se alkaa kello 10.

Viestiliigan Juho-Veikko Hytönen kyseli viime kaudella miesten kokonaiskilpailun kolmen kärkeen suunnistaneiden joukkueiden tunnelmia ennen kauden avausta. Tällaisia ajatuksia joukkueilla oli:

Tampereen Pyrintö haluaa kääntää tiukat kamppailut voitoiksi

Pyrinnön miesten edustuksen eli Punakoneen vastuuvalmentajan Kari Jussilan mukaan seura lähtee syksyn viestikisoihin harjoittelemaan tiukkojen kamppailujen kääntämistä voitoiksi.

– Viestiliiga tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet lyhyillä ja vähäosuuksisilla viesteillään, jotka tulevat olemaan tiukkaa otatusta lähdöstä maaliin. Samalla vastuuta jaetaan koko rosterille, jotta olemme entistä valmiimpia tulevien vuosien suurviesteihin, Jussila kertoo.

Pääosin viime kauden miehistöllä menevä Punakone on keskittynyt alkukauden ajan perusharjoitteluun.

– Luotan siihen, että joukkueena olemme napsun verran vahvempia kuin viime kaudella. Sipoo Jukolan uusintajuoksu osoitti, että Punakone on tikissä, Jussila uskoo viitaten koronan takia siirtyneen Jukolan tilalla juostuun vuoden 1995 uusintakilpailuun.

Anton Kuukka on kilpaillut Viestiliigassa ahkerasti edelliskausilla ja hänen syksyn ohjelmassaan on kaikki viestit, mikäli vain terveenä ja ehjänä pysyy. Kuukan mukaan Pyrintö ei ole liigan ennakkosuosikki, vaikka keräsikin viime vuonna eniten pisteitä.

– Ennakkosuosikkeja on pikemminkin kourallinen. Kilpailu pisteistä voi vielä kiristyä loppukautta kohden, joten kaikkien on tsempattava loppuun asti, Kuukka arvelee.

Kuukka listaa Pyrinnön vastustajiksi ainakin Helsingin Suunnistajat, Ikaalisten Nousevan-Voiman, MS Parman ja Kalevan Rastin.

– Helsingin Suunnistajilla ja Kalevan Rastilla on ehkä tällä hetkellä kaikkein kovimmat ankkurit (Olli Ojanaho ja Miika Kirmula), mutta muuten tilanne on erittäin tasainen, hän spekuloi.

Kuukan mielestä kolmen osuuden viesteissä joukkueen on onnistuttava tasaisesti kaikilla osuuksilla ja lopulliset sijat jaetaan vasta ankkureiden kesken. Yksikään joukkueen jäsen ei saa tehdä suuria virheitä, vaan vaihtoon on tultava hyvin lähellä kärkeä.

– Jos joukkue jää aloitusosuudella kolme minuuttia kärkeen, voi peli olla siinä vaiheessa jo ohi, Kuukka arvelee.

Nouski mennyt fyysisesti eteenpäin

Ikaalisten Nouseva-Voima pysyi vuonna 2019 alkukauden niukasti palkintosijojen ulkopuolella, eikä Jukolassakaan tullut täydellistä onnistumista. Kauden kaksi viimeistä osakilpailua eli SM-viesti (hopeaa) ja Mynämäen finaali (voitto) menivät paremmin ja sinikeltaiset miehet nousivat liigassa kakkossijalle.

Eetu Savolainen vastasi kahdessa viimeisessä viestissä ankkuriosuudesta ja juuri nämä kilpailut olivat mieleenpainuvia.

– Henkilökohtaisesti mieleen jäi ilman muuta mieleen finaaliosakilpailu kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin kisa päättyi Nouskin voittoon, eikä näitä viestivoittoja seuran nykysukupolvelle ole vielä montaa kertynyt. Lisäksi mursin käteni ja polvikin jouduttiin tikkamaan kisan lopussa tapahtuneen kaatumisen takia. Myös SM-viesti oli hieno onnistuminen tämän sukupolven joukkueelta, kun vastassa oli myös muiden seurojen ykkösmiehitys, Savolainen kertaa viestivuotta 2019.

Savolainen uskoo, että Nouski pyrkii syksyllä puolustamaan viime vuoden sijoituksia. Hän myöntää, ettei joukkuetta voi enää sanoa nuoreksi, vaikka iän puolesta hyviä vuosia suurimmalla osalla on vielä edessä.

– Osalla on ollut haasteita jalkojen kanssa, mutta kokonaisuutena olemme saaneet parannettua juoksuvauhtia entisestään. Esimerkiksi junioreissa vielä kilpaileva Teemu Oksanen on nostanut tasoaan paljon. Uskon, että saamme jalkeille iskukykyisen porukan joka viestiin.

Nouskin edustusryhmän johtaja Sami Siirilä jakaa Savolaisen näkemykset seuran iskukyvystä. Hän tosin muistuttaa, että kotimaisissa viesteissä taso on kova, eikä virheisiin ole varaa.

– Tampereen Pyrintö on yksi muutamasta joukkueesta, joka tulee varmaan taas laajalla tasolla mukaan liigaan. Jatketaan kuitenkin siitä, mihin syksyllä jäätiin eli pidetään Punakone ja muut kovat joukkueet takana, Siirilä viittaa finaaliosakilpailuun, jossa Nouski kukisti Pyrinnön ja muut joukkueet.

Pidennetty harjoituskausi antanut vauhtia Helsingin Suunnistajien nuorille miehille

Helsingin Suunnistajien kausi kulki Nouskin tavoin nousujohteisesti. Joukkue ei onnistunut haastamaan Tampereen Pyrintöä alkukaudesta, eikä Jukolakaan mennyt tavoitteiden mukaisesti. Lakeuden viestin kakkossija ja SM-viestin voitto nostivat seuran kolmanneksi liigassa.

Helsingin Suunnistajien miesten vastuuvalmentaja Henrik Tala kertoo, että seurassa on odotettu Viestiliigan alkua innolla.

– Liiga on tänä vuonna meille erityisen tärkeä. Panostus osakilpailuihin on vahva, tarkoitus on lähteä mukaan laajalla rintamalla, jotta mahdollisimman moni saa kokemusta kovista viestipaikoista, Tala kertoo.

HS:n miehet palasivat keväällä perusharjoittelun pariin, kun kevätkausi peruttiin. Talan mukaan seuran nuorilla miehillä on ollut fyysisellä puolella kiinni otettavaa kansainväliseen kärkeen nähden, mutta kevään pidennetty harjoituskausi vaikuttaa kaventaneen tätä takamatkaa.

– Testitulokset ovat olleet vakuuttavia, ja myös ensimmäiset kisat ovat tuoneet hyviä tuloksia. Päähuomio on siis ollut tulevien vuosien isoissa kisoissa, mutta nyt kesällä on alettu viritellä vähän enemmän kohti syksyn SM-kisoja ja Viestiliigaa.

Seura saa jalkeille kovat joukkueet viestiin kuin viestiin, vaikka yleisurheilijat Topi Raitanen ja Otto Kaario ovat vielä ratakauden ajan sivussa suunnistuksista ja Ollipekka Heikkilä pois loukkaantumisen takia. Talan mukaan Kaario ja Raitanen liittyvät miehistöön yleisurheilun ratakauden päätyttyä.

SM-viestiin Helsingin Suunnistajat saa lisäksi vahvistukseksi kovavauhtisen norjalaisen Einar Melsomin, joka vaihtoi seuraan talvella. Viime vuoden liigassa Helsingin Suunnistajat oli kokonaiskilpailun kolmas, mutta nyt tavoitteet ovat korkeammalla.

– Hallitsevalla Suomenmestarilla ei voi olla liigassa ja osakilpailuissa tavoitteena muu kuin ykkössija, Tala lupaa.

Ojanaho odottaa sähäköitä viestejä

Viime vuosina Helsingin Suunnistajien ykkössuunnistajana tunnettu Olli Ojanaho odottaa niin ikään innolla Viestiliigaa. Hän on ilahtunut siitä, että syksyyn saadaan vielä monta viestistarttia. Ojanahon mukaan Viestiliigassa on tarjonnut suunnistajille hyvin järjestettyjä viestejä hyvissä maastoissa ja hyvillä radoilla.

– Ne viestit ovat sähäköitä. Suomessa on tällä hetkellä tasainen tilanne monen seuran kesken. Muutamat seurat, kuten me Helsingin Suunnistajissa, saamme jalkeille erittäin hyviä kakkos- ja jopa kolmosjoukkueita, joten lyhyissä viesteissä on odotettavissa tiukkoja kilpailuja.

Ojanaho on usein juossut viesteissä ankkuriosuuksia. Hän paljastaa, että kesän aikana seurassa on keskusteltu siitä mahdollisuudesta, että hän saattaisi välillä viedä muita osuuksia, jolloin viimeisen osuuden vastuuta voisi harjoitella joku toinen HS:n mies. Hän on itse valmis osuudelle kuin osuudelle.

– Kunto on vähintään yhtä hyvä kuin viime syksynä, Ojanaho vakuuttaa.

Monta haastajaa

Edellä mainittuja joukkueita pyrkii syksyn osakilpailuissa haastamaan ainakin Kalevan Rasti, Koovee, MS Parma, Navi, Paimion Rasti, Angelniemen Ankkuri, Lahden Suunnistajat ja Turun Metsänkävijät.