Suomalaispelaaja koki snookerlegendan kammoaman MM-kuplan – ammattilaiset turvatuivat pakastepitsaan: ”Menee pää jumiin”

Ronnie O’Sullivan piti Robin Hullia ykköshaastajanaan nuorten MM-kisoissa vuonna 1991.

Snookerlegenda Ronnie O’Sullivanin kanssa samoihin aikoihin uraansa aloitteli Suomen Robin Hull. O’Sullivan muistaa Suomen ainoan snookerammattilaisen nuoruusvuosiltaan hyvin.

– Robin Hull pelasi kanssani samaan aikaan nuorten MM-kisoissa. En pelannut häntä vastaan silloin, mutta tunnistan hyvän pelaajan kun näen sellaisen, ja ajattelin hänen olevan turnauksessa ainoa todellinen haastajani, O’Sullivan totesi Ilta-Sanomille Eurosportin järjestämässä haastattelutilaisuudessa.

O’Sullivan voitti nuorten MM-kultaa vuonna 1991. Tuolloin välieriin jäänyt Hull juhli samaa titteliä vuotta myöhemmin.

– Hänellä on aina ollut fantastinen lyöntitekniikka, loistava temperamentti ja loistava olemus pöydän ympärillä, O’Sullivan analysoi.

Myös Robin Hullille muistot vuotta häntä nuoremman O’Sullivanin junioriajoista ovat kirkkaat. Intiassa vuonna 1991 pelattujen nuorten MM-kisojen aikaan umpilahjakas englantilainen oli nuoresta iästään huolimatta jo kohuttu nimi.

– Nimi oli hirveän puhuttu snookerympyröissä muutenkin. Puolitoista vuotta nuorten MM-kullan jälkeen hänhän voitti jo UK Championshipin. Pelillisesti oli selvää, että kyseessä on erityinen tyyppi.

Nuori Robin Hull amatöörien EM-kisoissa Helsingissä vuonna 1993.

Intian matkalta yksi hetki on jäänyt erityisen selkeänä Hullin mieleen. Olosuhteet Bangaloressa olivat eksoottiset, etenkin eurooppalaispelaajien näkövinkkelistä.

– Intiassa kisapaikka oli keskeneräinen. Meidät vietiin harjoittelemaan paikalliselle normisalille, jossa oli kuusi tai seitsemän pöytää. Varsinkin eurooppalaisille pelaajille se oli ihan shokki: ei mitään ilmastointia ja pöytien verat olivat ihan jumalattoman raskaat, ei ole ikinä myöhemmin tullut vastaavanlaisia vastaan.

Kun muut pelaajat takeltelivat surkeissa olosuhteissa, O’Sullivan otti kepin kotelostaan ja osoitti hetkessä erityislaatuisuutensa.

– O’Sullivan löi harjoitellessa heti ensimmäiseen erään sadan pisteen breikin. Se jäi mieleen, kaikki muut olivat aivan tuskissaan siellä. Hänen pelinsä oli huikealla tasolla jo silloin.

Snookerin MM-kisat pelataan koronapandemian takia poikkeuksellisesti kevään sijasta 31.7-16.8. Pelipaikkana toimii tutusti legendaarinen Crucible-teatteri, mutta moni asia on tänä vuonna toisin.

Pelaajat pysyttelevät ottelupäivien ajan visusti omassa kuplassaan hotellinsa sisällä. O’Sullivan sai maistiaisen kuplaelämästä kesäkuussa Milton Keynesissä järjestetyssä Championship Leaguessa.

Turnauksen jälkeen ruokavaliostaan tarkka mies kuvaili vuorokauden hotellihuoneretriitin olleen putkayötä karumpi. MM-turnauksenkin suhteen O’Sullivanilla on huolensa.

– Minulle ei ole ongelma olla suljettuna hotelliin, jos ruoka on hyvää ja palvelut toimivat. Mutta jos olen halvassa hotellissa, jossa syötetään kelvotonta ruokaa, ei homma pelitä. Budjetti ei ole valtava, joten pelkään että he turvautuvat halvimpaan vaihtoehtoon, O’Sullivan sanoo Ilta-Sanomille.

– Jos olosuhteet ovat kuin Milton Keynesissä, minun täytyy ehkä ryhtyä nälkälakkoon! Mutta katsotaan, kaikki tekevät parhaansa. Tärkeintä on, että terveys on etusijalla.

Ronnie O’Sullivan voitti Robin Hullin MM-kisojen pääsarjan avauskierroksella vuonna 2014.

Hull pääsi testaamaan snookerkuplan käytännön järjestelyt osallistuessaan MM-kisojen karsintaturnaukseen Sheffieldissä. Ainakin karsintaturnauksen kohdalla O’Sullivanin pelot osuivat monelta osin oikeaan.

– Jos hotelli on sama kuin karsintojen kohdalla, niin kuin käsittääkseni on, siitä tulee vaikeaa Ronnielle. Se kupla on ihan kamala. Oma vaistoni sanoo, että tämä tilanne pienentää merkittävästi O’Sullivanin voittomahdollisuuksia, Hull toteaa.

– Fasiliteetit on sinänsä ihan hyvät. Koko hotellin ympärys oli aidattu, ovella turvamiehet ottavat vastaan. Siitä kävellään sata metriä hotelliin, missä aulassa otetaan saman tien koronatesti. Sen jälkeen henkilö turvavarusteissa vie hotellihuoneeseen, jossa odotetaan yön yli testin tulosta.

Sheffieldissä tehdään kaikki mahdollinen koronatartuntojen välttämiseksi. Turvatoimet hotellilla olivat karsinnoissa äärimmäisen tiukat, ja pelaajien sosiaaliset kontaktit pidetään minimissä.

– Negatiivisesta testituloksesta saa rannekkeen, ja sen kanssa saa liikkua vihreällä merkatulla alueella. Aamiaisella jokaisen pitää istua omassa pöydässään, eikä toisen pelaajan hotellihuoneeseen voi mennä, eli sosiaalinen puoli on aivan nollissa. Jumppasalilla saa olla vain yksistään. Treenipöytiä on sentään käytössä, mikä on kätevää.

Robin Hull kritisoi Sheffieldissä järjestettävien MM-kisojen karsintaturnauksen käytännön järjestelyitä.

17 päivän raastavaa MM-urakkaa on kuvailtu ”mielen maratoniksi”. Hotellikuolema tekee snookertähtien henkisestä taakasta entistä raskaamman.

– Snooker jos jokin on henkisesti rankka laji, ja tämä tilanne vielä korostaa sitä. En ole tavannut vielä pelaajaa, jolla ei mieliala pitkässä jaksossa menisi hieman ylös alas.

Mites sitten se ruokapuoli, josta perfektionistina tunnettu O’Sullivan on kenties eniten huolissaan? Hullin kokeman perusteella The Rocket saattaisi joutua tosissaan pohtimaan uhkailemaansa ruokalakkoa.

– Olin ihan pää punaisena siellä, ruoka oli ihan paskaa. Keittiö oli kiinni kahdesta kuuteen, ja bussi lähti pelipaikalle kymmentä vaille kuusi, joten sitä ennen oli tarjolla pelkästään huonepalvelun pakastepitsoja, jotain raksuja ja limsaa.

Hull uskoo, että hotelli on saanut pelaajilta sanan tai pari palautetta tarjoiluistaan.

– Aamiainen oli aivan kiitettävä, ja tarjolla oli myös lounas ja illallinen, mutta ajat olivat kummalliset. Siellä on varmasti porukka käynyt kuumana asiasta. Kyllä siinäkin menee jo pää jumiin itsessään, jos laukoo kaksi viikkoa menemään pelkkää pitsaa.

Twitterin sisäpiiritietojen mukaan ainakin osaa snookerkuplan rajoituksista on ilmeisesti kevennetty pääsarjan kohdalla, joten O’Sullivanin ja muiden huippujen MM-kokemus ei ehkä ole aivan yhtä riisuttu kuin Hullin.

Yllättäen karsintoihin kutsun saaneen Hullin urakka Sheffieldissä jäi yhden ottelun mittaiseksi. Hän johti Walesin Kishan Hirania 5–1, mutta hävisi lopulta dramaattisen ottelun 6–5.

Hull nousi urallaan ammattilaiskiertueen rankingissa vuonna 2002 parhaimmillaan sijalle 31, mutta sen jälkeen terveysongelmat pysäyttivät suomalaisen nousukiidon. Suomalainen palasi ammattilaispeleihin vielä 2010-luvulla, ja voitti vuonna 2016 silloin kutsuturnauksena järjestetyn ammattilaiskisa Shoot Outin.

Viime vuoden keväällä niskan ja käsien toimintaan vaikuttavasta servikaalisesta dystoniasta kärsivä 45-vuotias menetti paikkansa ammattilaiskiertueella.

Vuonna 2014 MM-turnauksen pääsarjassa Hullin voittanut O’Sullivan uskoo, että ilman terveyshuolia suomalainen olisi saavuttanut enemmän.

– Jos katsotaan puhdasta lahjakkuutta, voi sanoa, että Robinin olisi pitänyt päästä ainakin rankingturnauksen loppuotteluun jossain vaiheessa, O’Sullivan arvioi.

Snookerin MM-kisat 31.7.-16.8. Eurosportilla ja Dplay Totalissa. MM-kisojen avauskierroksen otteluita ja loppuottelu myös Kutosella.