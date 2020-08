HS: Olympiavoittaja Samppa Lajusen yhtiö hankki lähes kokonaisen korttelin Helsingin ydinkeskustasta

Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö aikoo panostaa muun muassa hotelleihin.

Olympiavoittaja Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital on hankkinut Helsingin keskustasta lähes kokonaisen korttelin.

Helsingin Sanomat kertoo, että kaupassa on kyse Kruununhaassa sijaitsevista neljästä historiallisesti arvokkaasta kiinteistöstä. Kiinteistöjen myyjänä toimi Icon Corporation Oy:n konkurssipesä ja kauppahinta oli 15 miljoonaa euroa.

Samla Capitalin nettisivuilla kerrotaan, että Lajunen on vuonna 2015 alkunsa saaneen yhtiön pääomistaja, perustaja sekä hallituksen jäsen.

Nyt 41-vuotias Lajunen tunnetaan etenkin Salt Lake Cityn talviolympialaisten jättimenestyksestä vuonna 2002.

Lajunen voitti Salt Lake Cityssa olympiakultaa yhdistetyn kaikilla kilpailumatkoilla eli sprinttikilpailussa, normaalikilpailussa ja joukkuekilpailussa. Hän lopetti urheilu-uransa keväällä 2004, vain 24-vuotiaana.

Samla Capitalin tuoreimmassa kaupassa hankkimat kiinteistöt sijaitsevat osoitteissa Liisankatu 8A ja 8G, Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7. Yhteensä kiinteistöjen koko on noin 13 500 kerrosneliötä.

HS:n mukaan Samla Capital aikoo muuttaa neljästä kiinteistöstä kolme ”mielenkiintoiseksi ja kansainväliseksi hotelliksi oheispalveluineen”.

– Nämä hotellihankkeet ovat sellaisia, että kun on hyvä kohde ja kiinteistön iso saneeraus, sitä täytyy ajatella 50–100 vuoden perspektiivillä, eikä sen perusteella, missä ajassa nyt eletään, Lajunen sanoi HS:lle.

Kaikkien aikojen nuorimpana, 17-vuotiaana yhdistetyn maailmancupin kokonaiskilpailun voittanut Lajunen uskoo, että matkailuala tulee elpymään koronaviruksesta vuoteen 2023 mennessä, jolloin hotellien on määrä olla valmiita Lajusen hankkimissa kiinteistöissä.

– Sijainti on kaiken avain kiinteistösijoittamisessa. Helsinki on Suomessa paras paikkakunta, jossa on kasvua. Ja sijainti Kruununhaassa on niin keskusta-aluetta kuin voi olla, Lajunen kommentoi HS:lle.

Edellisessä kaupassaan, kesäkuun alussa, Samla Capital sijoitti kauppakeskusbisnekseen. Yhtiön nettisivujen mukaan Kokkolan suurin kauppakeskus Chydenia Center Oy siirtyi tuolloin Samla Capitalin omistukseen.