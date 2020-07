Snookerin kohuneron elämä oli vuosia sekaisin – oivallus päihdehoitolassa muutti kaiken

Historian paras snookerpelaaja kasvoi kauhukakarasta konkariksi.

Jos satunnaiselta urheilun ystävältä kysyy, mitä hän tietää snookerista, toistuu vastauksissa yksi nimi ylitse muiden.

Ronnie O’Sullivan on niitä urheilijoita, jotka ovat kasvaneet lajiaan suuremmiksi. 19 arvoturnausvoittoa ja 15 maksimibreikkiä ovat molemmat ennätyksiä, mutta tärkeämpää on tyyli, jolla ennätykset ovat syntyneet.

Parhaimmillaan soljuvasta ja supernopeasta pelityylistään tunnettu O’Sullivan saa snookerin näyttämään käsittämättömän vaivattomalta. Siitä huolimatta snookerneroksi tituleeratulle maestrolle huippusuoritukset ovat aina kovan työn takana – etenkin henkisellä puolella.

– Kärsin ramppikuumeesta todella usein. Kyse ei ole pelkästä hermoilusta – ajattelen, etten oikeasti pysty pelaamaan. Kyseessähän ei ole mikään elämän ja kuoleman asia, mutta kun laittaa itsensä esille ja kaikki odottavat sinulta jotain... mukana tulee paineita. Joskus voin todella pahoin ennen ottelua, mutta pakotan itseni areenalle, ja kun ottelu alkaa, olo helpottuu, O’Sullivan kertoo Ilta-Sanomille Eurosportin järjestämässä haastattelutilaisuudessa.

Ottelutilanteessa itseluottamus on O’Sullivanin suurimpia vahvuuksia. Oikeassa mielentilassa mies on kuin pyrstöään pörhistelevä riikinkukko, joka uhkuu täyttä varmuutta siitä, että hän on suurin ja paras, on vastassa sitten kuka tahansa.

– On kahdenlaista painetta. On se paine, jonka tuntee ennen ottelua – sitä en osaa käsitellä hyvin. Sitten on paine, jonka tuntee kun ottelu on käynnissä ja kaikki on kiinni sinusta itsestäsi. Siitä paineesta pidän ja siitä saan energiaa. Se saa minut pelaamaan paremmin.

Vaikka maailmanlistan kärkipaikalla onkin hallitseva maailmanmestari Judd Trump, tarjoaa O’Sullivan yhä vastustajilleen ainutlaatuisen haasteen.

– Edelleen kun kuka tahansa pelaaja lähtee pelaaman O’Sullivania vastaan, on siinä sellainen kaksinkertainen vuori kiivettävänä. Jos O’Sullivan pelaa oikealla asenteella, on hän äärimmäisen vaikea vastustaja niin henkisesti kuin taitojensakin puolesta, Eurosportin snookerselostaja ja snookervalmentaja Aki Kauppinen toteaa.

Ronnie O’Sullivan haukotteli Sheffieldissä keväällä 2019.

Äkkipikainen O’Sullivan on arvaamaton pelaajana, mutta myös haastateltavana. Yhtenä päivänä 45-vuotias konkari saattaa luvata pelaavansa 70-vuotiaaksi ja seuraavana todeta tekevänsä mieluummin mitä tahansa muuta snookerin sijasta.

O’Sullivan myöntää, että räväkät kommentit ovat joskus tarkoituksellisen raflaavia. Jos tarvittavaa painetilaa ei ole, huippukilpailijat luovat sen itse.

– Joskus tunnen oloni hieman latteaksi, ja minun pitää luoda pieni myrsky herättämään itseni. Tarvitsen jotain, joka saa minut ajattelemaan ”minähän muuten näytän teille”. On paha virhe mennä kritisoimaan jotakuta kuten Tiger Woodsia tai Lionel Messiä, koska heti saatuaan negatiivista palautetta he pistävät kriitikot nöyräksi.

– Mielestäni monet huippu-urheilijat tarvitsevat hieman kiistanalaisuutta elämäänsä inspiroimaan itseään.

Sussexissa syntyneen O’Sullivanin ainutlaatuinen lahjakkuus oli ilmiselvää jo murrosikäisenä. Vuonna 1991 hän teki kilpailuottelussa maksimibreikin historian nuorimpana pelaajana, ja paria vuotta myöhemmin hän juhli arvoturnaus UK Championshipin voittoa vain 17-vuotiaana, jälleen nuorimpana historiassa.

Sen jälkeen nuoren taiturin yksityiselämä meni sekaisin. Hänen isänsä Ronnie senior sai elinkautisen murhasta, ja vuotta myöhemmin myös äiti Maria O’Sullivan joutui vuodeksi vankilaan veropetoksen takia.

O’Sullivan jäi yksin huolehtimaan 8-vuotiaasta pikkusisarestaan ja snookermenestyksen tuomasta maineesta ja mammonasta. Nuorukaisella meni lujaa, ja vuosia näytti, että valtava potentiaali jää täysimittaisesti lunastamatta.

Voittoja toki tuli, mutta niin myös kohuja. Vuonna 1996 O’Sullivan sai 20 000 punnan sakon hyökättyään MM-kisoissa turnaushenkilökunnan jäsenen kimppuun, ja vuonna 1998 hän menetti Irish Mastersin voittonsa jäätyään virtsatestissä kiinni kannabiksen käytöstä.

Nuorella O’Sullivanilla oli millä mällätä.

Lopulta O’Sullivan uskalsi pyytää apua, ja oppi kohdistamaan addiktionsa terveellisemmin.

– Menin vuonna 2000 päihdehoitolaan, koska yksinkertaisesti juhlin liian kovaa, enkä osannut sanoa ei. Minussa on osa, joka tarvitsee jännitystä. Ymmärrän, että olen addiktioihin taipuvainen luonne, ja juokseminen ja terveydestäni huolehtiminen olivat minulle tavat päästä yli addiktiostani. Jos minulla täytyi olla addiktio, voisin ainakin valita terveellisen sellaisen.

Elämäntapojen muutos näkyi heti myös veran äärellä. Vuonna 2001 tuli ensimmäinen maailmanmestaruus. Lisää seurasi vuosina 2004 ja 2008.

2010-luvulla voitetut kaksi maailmanmestaruutta ja yhteensä kahdeksan arvoturnausta ovat tehneet miehestä myös monien tilastojen valossa kaikkien aikojen parhaan snookerpelaajan.

– En koskaan yritä päästä eroon addiktoituvasta osasta itseäni, koska se kannustaa minua eteenpäin. Voin vain olla tietoinen siitä millainen olen ja tehdä valinnan, mitä tietä seurata. Siksi snooker on tärkeä osa elämääni, koska mitä muuta tekisin? Pubit ja klubit ovat pois pelistä, joten samapa minun on ottaa kaikki irti snookerista.

Entisestä kauhukakarasta on kasvanut snookerin Grand old man, joka luo uusiksi kuvaa siitä, minkä ikäiseksi snookerissa voi pärjätä absoluuttisella huipulla. Siinä missä aiempien supertähtien Steve Davisin ja Stephen Hendryn urat kääntyivät laskuun jo 30 ikävuoden paikkeilla, O’Sullivan porskuttaa yhä lähellä huipputasoaan 45-vuotiaana.

Perjantaina alkavissa MM-kisoissa jahdissa on kuudes maailmanmestaruus. Poikkeuslaatuisena vuonna se maistuisi erityisten makealle.

– Viidenkymmenen vuoden päästä tietovisailuissa kysellään, kuka voitti snookerin maailmanmestaruuden koronavuonna? Vastaus Ronnie O’Sullivan kuulostaa hyvältä!

Snookerin MM-kisat 31.7.-16.8. Eurosportilla ja Dplay Totalissa. MM-kisojen avauskierroksen otteluita ja loppuottelu myös Kutosella.