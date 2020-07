Rajut paljastukset repivät voimistelumaailmaa – Alexandra, 25, muisteli valmentajien järkyttävää kostoa kisamatkalla: ”Näytimme surkeilta”

Telinevoimistelua ovat ravistelleet urheilijoiden rajut kertomukset fyysisestä, psyykkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Telinevoimistelun parista on viime viikkoina kantautunut ikäviä uutisia. Kesäkuussa Netflixissä julkaistiin Yhdysvaltojen voimisteluliiton mätää kulttuuria ja maajoukkueen entisen lääkärin Larry Nassarin seksuaalirikoksia käsitellyt dokumentti Athlete A.

Dokumentin julkaisemisen jälkeen lukuisat voimistelijat ympäri maailman ovat kertoneet julkisuudessa omista järkyttävistä kokemuksistaan lajista, valmentajista ja lajiliitoista.

Yhdysvaltojen lisäksi voimakasta tuuletusta on tapahtunut etenkin Ison-Britannian ja Australian voimistelupiireissä, kun voimistelijat ovat paljastaneet valmentajien ja muiden valtaapitävien rajuja väärinkäytöksiä ja kohtaamaansa henkistä ja fyysistä väkivaltaa.

Australiassa yksi omat kokemuksensa julkisuuteen tuoneista voimistelijoista on vuoden 2018 Kansainyhteisön kisojen permantomestari Alexandra Eade. 25-vuotias Eade kirjoitti pitkässä Instagram-julkaisussaan olleensa Athlete A:n katsomisen jälkeen lannistunut. Dokumentti oli tuonut hänen mieleensä ikäviä muistoja jo päättyneeltä voimistelu-uralta.

– Olen halunnut sanoa jotain siitä lähtien, kun se (dokumentti) julkaistiin, mutta olen ollut liian peloissani kertoakseni omia kokemuksiani telinevoimistelun väärinkäytösten kulttuurista. On ollut hyvin vaikeaa myöntää tämä itselleni, mutta en muistele voimistelu-uraani hyvällä. Kun yritän muistella hyviä hetkiä, ne peittyvät aina jollakin negatiivisella. Se on sydäntäsärkevää, Eade kirjoitti.

Eaden mukaan telinevoimistelu on ”vaarallinen laji”, jonka parissa valmentajien väärinkäytökset ja henkinen ja fyysinen väkivalta on normalisoitu. Hän korostaa tiedostavansa, etteivät kaikki valmentajat käyttäydy huonosti. Hänen kohdallaan valtaosa muistoista on kuitenkin negatiivisia.

Omalta kohdaltaan Eade muistaa etenkin päivittäisen vartalon ja painon arvostelun, joka alkoi jo lapsena. Hän kertoo yhä kärsivänsä henkisesti sen vaikutuksista.

– En ymmärrä, miksi painon kasvamisesta murrosiän seurauksena rangaistaan, kun se on täysin normaalia teinitytölle. En ymmärtänyt minkälaiset seuraukset sillä, että vihasin peilikuvaani ja itkin, koska en ollut tyytyväinen vartalooni, oli henkiselle hyvinvoinnilleni ennen kuin olin lopettanut.

Eade kertoo, että hänen painoaan tarkkailtiin 10-vuotiaasta lähtien ja esimerkiksi harjoitusleireillä ruoka-annosten kokoa rajattiin.

– Kuvittele, että sinua kutsutaan lihavaksi lähes 10 vuoden ajan ja mieti, minkälaista vahinkoa se tekee itsetunnollesi ja mielenterveydellesi.

Myös Eaden aikuisuraa tahraavat ikävät muistot. Hän kirjoittaa esimerkiksi kisareissusta, jolla valmentajat rankaisivat urheilijoita tuskallisilla treeneillä, koska heidän mukaansa kotona tehdyt harjoitukset eivät olleet sujuneet tarpeeksi hyvin. Eaden mukaan heidät laitettiin lämmittelemään verryttelyasuissa 30 asteen helteeseen, jotta he ”pudottaisivat kaksi kiloa ennen kilpailuja”. Myös tuolla matkalla voimistelijoiden ruoan määrää tarkkailtiin.

– Kun katson niitä kuvia (kisamatkalta), me kaikki näytimme surkeilta – jopa muut urheilijat ja media kommentoivat sitä.

Vartalon arvostelun ohella Eade nostaa ongelmaksi myös sen, että vammojen kanssa harjoittelu ja kilpaileminen on normalisoitu, ja että valmentajat eivät välitä voimistelijoiden kivusta.

Eade kertoo tuovansa asian julkisuuteen, koska haluaa muutosta. Tulevien voimistelijasukupolvien ei pitäisi kokea samaa kuin hän ja joukkuetoverinsa.

Australialaisvoimistelijoista oman tarinansa on kertonut myös muun muassa 29-vuotias Chloe Gilliland, joka voitti urallaan kaksi kultamitalia Kansanyhteisön kisoissa vuonna 2006.

– Minua ei sanottu läskiksi mutta minulle huomauteltiin säännöllisesti, että olen liian painava. Tämän sanottiin olevan syy epäonnistuneeseen rekkiohjelmaan ja loukkaantumisiin, Gilliard kirjoitti Facebookissa julkaisemassaan tekstissä ja kertoi kokemuksien johtaneen itsetuhoisiin ajatuksiin.

Iso-Britanniassa kokemuksistaan huippuvoimistelun ahdistavasta ilmapiiristä ovat kertoneet ainakin maan olympiavoimistelijoiden joukkoon lukeutuvat Downien sisarukset Ellie, 20, ja Becky, 28, sekä Amy Tinkler, 20.

Elissa (vas.) ja Rebecca Downie eli lempinimillä Ellie ja Becky tunnetut sisarukset edustivat Iso-Britanniaa Rion olympialaisissa 2016.

Voimistelijoiden ulostulojen myötä sosiaalisessa mediassa on noussut pinnalle aihetunniste #gymnastalliance eli voimistelijoiden liittouma. Monet entiset ja nykyiset voimistelijat ja muut laji-ihmiset ovat osoittaneet sen kautta tukeaan kokemuksistaan kertoville.

– Kokemuksistaan kertovat voimistelija ympäri maailman, minä näen teidät ja olen teidän tukenanne, kirjoitti yhdysvaltalainen olympiavoittaja Aly Raisman Twitterissä ja kehotti viime aikojen paljastuksista järkyttyneitä pitämään huolta mielenterveydestään ja pyytämään apua.

Raisman, 26, on ollut yksi kovasanaisimmista ja näkyvimmistä Yhdysvaltojen voimisteluliiton ja yhdysvaltalaisen voimistelukulttuurin kriitikoista. Kolminkertainen olympiavoittaja on itse yksi sadoista Larry Nassarin seksuaalisen ahdistelun uhreista.

Vaikka voimistelijat ovat laajalla rintamalla tuominneet väärinkäytökset ja lajiin pesiytyneet ongelmat, joukkoon on mahtunut myös soraääniä. Venäläislegenda, kaksinkertainen olympiavoittaja ja yhdeksän MM-titteliä voittanut Svetlana Horkina, 41, järkytti taannoin mielipiteillään Sport-Expressenin haastattelussa.

Hän muun muassa kyseenalaisti sen, miksi voimistelijat puhuvat asiasta vasta, kun heidän uransa ovat päättyneet ja arveli heidän haluavan vain julkisuutta. Horkina myös ihmetteli Larry Nassarin tapauksesta noussutta kohua.

– Tämäkin on outoa. Ja se, mitä tapahtuu maan elokuvateollisuudessa. Nykytrendi on, että naiset, joilla on rahantarve, kertovat joutuneensa vuosien ajan väärinkäytösten kohteeksi. Ensin kohteena olivat elokuvaohjaajat ja nyt on kyse urheilusta. Voi kysyä, miksi he eivät puhuneet asiasta tuoreeltaan. Miksi he kestivät moista kohtelua ja kertoivat siitä vasta uransa jälkeen, Horkina tylytti.