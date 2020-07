Video: uusi huimapäinen extreme-laji saa nuoret innostumaan – ”Mitä hullumpi hyppy, sen parempi”

Sosiaalisessa mediassa villitsevässä uudessa uimahyppylajissa nimeltä dods, kilpaillaan Suomessa ensimmäistä kertaa lauantaina.

Helsingin uimastadionin hyppyallas tyhjenee, kun Arttu Laitinen, 20, ja Niko Ärling, 22, kiipeävät torniin, ja aina korkeimmalle 10 metrin tasanteelle asti. Kaikkien paikalla olevien katse siirtyy ylös korkeuksiin, josta huimapäinen kaksikko tulee pian alas päätä huimaavien ilmalentojen jälkeen.

– Tässä lajissa haetaan ennen kaikkea näyttävyyttä. Mitä hullumpi hyppy, sen parempi, Laitinen kuvailee dodsingiksi kutsuttua uutta extreme-lajia.

Laitinen kilpaili nuorempana uimahypyissä, ja innostui muutaman vuoden tauon jälkeen ensin hyppimään kallioilta ja silloilta luonnonvesiin.

– Viime kesänä innostuin kunnolla dodsingistä, ja se vei ihan täysin mukanaan. Talvella hypin ihan avantoon asti, kun oli pakko päästä hyppäämään, Laitinen sanoo.

Hurjapäät Helsingin taivaalla.

Ärling löysi tiensä lajin pariin yllättäen sosiaalisen median kautta.

– Tiesin kyllä lajista, mutta Artun Instagram-kuvaa kommentoi yksi tyyppi, jonka profiili oli ihan täynnä näitä hyppyjä. Laitoin heti Artulle viestiä, että näitä on pakko alkaa treenaamaan. Sitten se vei mukanaan koko miehen. Viime kesänä tätä ei kovin moni tehnyt ja nyt näitä hyppyjä näkee joka puolella, jalkapalloa aiemmin pelannut Ärling kertoo.

Laji ei ole pelkästään huimaavan näköinen, vaan siihen liittyy omat riskinsä.

– Ei tässä kuolemaa ole tarkoitus uhmata, mutta minulla on nyt käsi paketissa, ja Ninolla meni juuri tärykalvo, että on laji vaarallinen. Pyrimme kuitenkin tekemään hyppyjä, jotka on hyvin harjoiteltuja, Laitinen kommentoi.

Kaverukset Nino Ärling, 22, ja 20-vuotias Arttu Laitinen (oikealla) kilpailevat lauantaina Dods Challenge Helsinki 2020 -kilpailussa, Clarion-hotellin edustalla Jätkäsaaressa.

Englanniksi hyppyjä kutsutaan nimellä Death Diving ja norjalaisittain døds, mistä laji myös juontaa juurensa. Tarinan mukaan kyseisiä huimapäisiä hyppyjä on hypätty Norjassa jo viikinkiajoista asti.

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävän Dods Challenge Helsinki 2020 -tapahtuman järjestelyorganisaatioon kuuluvalla Sami Sillgrenillä on vuosien kokemus uima- ja pellehyppyjen puolelta.

– Legendan mukaan viikingit näyttivät nuorille naisille, miten uhmaavat kuolemaa hyppäämällä vatsalleen veteen. Juuri ennen vedenpintaa, kun katsojat eivät ole uskaltaneet enää katsoa, hyppääjä on laittanut kädet ja jalat eteen suojaksi, taiteilijanimellä ”Aurajoen Tarzan” pellehypyissä tunnettu Sillgren kertoo lajin taustoista.

Kyseisellä hypyllä on pitkät perinteet myös Suomessa, ja eri sukupolvilla on tyylille omat nimensä.

– Turussa puhuttiin aikoinaan linkusta tai linkkarista, sitten se oli hämis ja myöhemmin kuullut hypylle käytettävän nimeä kartsa, Sillgren sanoo.

Molemmat hurjapäät nousevat hymyssä suin altaasta viimeisten hyppyjen jälkeen.

– Voitin pelkoni tänään. En ollut hypännyt kympistä sen jälkeen, kun puhkaisin tärykalvoni, Nino Ärling sanoo.

– En ollut ennen kokeillut tätä hyppyä. Aion ottaa tämän kisaohjelmaan, Laitinen kommentoi.

Dods-hyppääjät vakuuttavat, että mikäli mahaplätsiä uhmaavat hypyt eivät edes vähän tärähdä ja tunnu, niin hyppy ei ole mistään kotoisin.

ISTV lähettää Dods Challenge Helsinki 2020 -tapahtuman suorana lauantaina 1. elokuuta kello 18 alkaen. Helsingin Jätkäsaaressa kilpailtavan tapahtuman juontaa uimahyppyjen kaksinkertainen Euroopan mestari Joona Puhakka. Lähetys näkyy vain suorana, siitä ei jää tallennetta.