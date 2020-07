Yhdysvaltojen urheilusarjassa koronakaaos vain päiviä aloituksen jälkeen – Miamin joukkueessa useita tartuntoja

12 Miami Marlinsin pelaajaa on saanut koronavirustartunnan.

Koronavirus on iskenyt raskaasti Miami Marlinsin joukkueeseen yhdysvaltalaisessa baseballin MLB-sarjassa. Peräti 12 pelaajaa ja kaksi valmentajaa on saanut tartunnan, raportoivat useat mediat Yhdysvalloissa.

MLB on siirtänyt kaksi liigansa ottelua maanantai-illalta. Toinen on Miamin kotiottelu Baltimore Oriolesia vastaan. Toinen on Philadelphia Philliesin ja New York Yankeesin ottelu.

Yhdeltä Marlinsin pelaajalta löydettiin koronavirus perjantaina ja kolmelta muulta sunnuntaina, The Athletic kertoo. Joukkue pelasi siitä huolimatta sunnuntain pelinsä Philadelphiaa vastaan vieraskentällä MLB:n suostumuksella. Päätöstä kritisoidaan nyt Yhdysvalloissa.

Philadelphian ja Yankeesin peli peruttiin varotoimenpiteenä, sillä Yankees olisi käyttänyt maanantaina samoja tiloja kuin Marlins aiemmin.

– Marlinsin matkaseurueen jäsenet on asetettu karanteeniin odottamaan koronatestien tuloksia, MLB tiedotti.

– Pelaajiemme ja henkilökuntamme terveys on ollut ja on edelleen tärkein huolenaiheemme, kun suunnistamme tuntemattomilla vesillä, Marlinsin toimitusjohtaja Derek Jeter kertoi tiedotteessa MLB:n verkkosivujen mukaan.

– Oli oikea päätös siirtää ensimmäistä kotipeliämme, jotta voimme pitää tauon ja yrittää kunnolla ymmärtää tilanteen mittakaavaa. Olemme testanneet pelaajamme ja henkilökuntamme uudelleen. Joukueemme pysyy Philadelphiassa odottaen testien tuloksia, joita odotamme sunnuntain aikana.

Normaalisti MLB:n kausi alkaa maaliskuussa, ja jokainen joukkue pelaa 162 runkosarjaottelua. Pandemian vuoksi kausi alkoi vasta viime torstaina ja runkosarja on typistetty 60 otteluun.

Forbesin mukaan asiantuntija Jeff Passan kertoi ESPN-kanavan lähetyksessä maanantaiaamuna, että sekä Marlinsin että koko MLB:n kausi voi olla vaarassa koronatartuntojen jälkeen.

Worldometerin tilastojen mukaan Yhdysvalloissa 150 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.