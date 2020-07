Olympiavoittaja Svetlana Horkinan mielestä valmentajien väärinkäytöksistä kertoneiden telinevoimistelijoiden motiivit ovat kyseenalaisia.

Kaksinkertainen olympiavoittaja ja yhdeksän MM-titteliä voittanut Svetlana Horkina, 41, on Venäjällä arvostettu hahmo. Mordvalaistaustainen telinevoimistelija siirtyi uransa jälkeen politiikkaan ja valittiin vuonna 2004 duumaan Yhtenäisen Venäjän edustajana.

Horkina on toiminut myös maansa voimisteluliiton varapuheenjohtajana ja linjannut Venäjän voimistelukulttuuria. Hänellä on myös oma valmennuskoulu TsSKA-seuran yhteydessä.

Lajin parissa on noussut viime aikoina kohuja eri maissa, kun entiset voimistelijat ovat kritisoineet valmennuskulttuuria ja kertoneet ikävistä kokemuksistaan. Netflixin Athlete A -dokumentti on toiminut monille urheilijoille sytykkeenä väärinkäytöksistä kertomiseen.

Horkina on antanut aiheesta Sport-Expressenille haastattelun, jonka Gymnovosti-sivusto on julkaissut englanniksi. Haastattelussa Horkina tyrmää vinoutuneesta valmennuskulttuurista raportoineiden voimistelijoiden motiivit.

Horkina ihmettelee urheilijoiden käytöstä, koska hänen mielestään telinevoimistelu on hieno laji. Entisen mestarin mukaan voimistelijoiden kertomukset väärinkäytöksestä ovat jääneet pienen piirin tietoon.

– En olisi edes tiennyt niistä, jos et olisi kysynyt, Horkina sanoi Sport-Expressenin toimittajalle.

Horkinalta kysyttiin myös, onko voimistelu julma laji.

– Jokainen voi itse valita elämänpolkunsa. Jos haluaa helpon elämän ilman ponnistuksia, se on ok, mutta silloin ei pitäisi ryhtyä urheilijaksi. Se on kovaa touhua, jossa sinun täytyy sietää paljon. Kyse ei ole koulun liikuntatunneista, Horkina sanoi.

Svetlana Horkina juhlii neliottelun olympiahopeaa Ateenassa 2004.

Toimittaja mainitsi australialaisen voimistelijan, joka oli valittanut saamastaan kohtelusta. Valmentaja oli kutsunut häntä ”lihavaksi laiskaksi siaksi”. Horkinan mielestä valmentajan käytöksessä ei ollut moitittavaa.

– Outo tyttö. Heillä on käytössään ravintotieteilijöitä, joten urheilijan pitäisi pysyä oikeissa mitoissa. Oliko hän tunnettu voimistelija vai joku, joka halusi tulla kuuluisaksi?

Toimittaja kertoi, että kyse oli Kansainyhteisön mestarista vuodelta 2006.

– Ymmärrän. Nobody, joka voitti paikallisen kilpailun. Arvelen hänen haluavan mainetta ja huomiota, Horkina sanoi.

Yhdysvalloissa on noussut valtava kohu voimisteluliiton lääkärinä vuosien ajan toimineen Larry Nassarin toiminnasta. Oikeusistuin on todennut hänen käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen satoja eri-ikäisiä voimistelijoita. Horkina ihmettelee asiasta noussutta hälyä.

– Tämäkin on outoa. Ja se, mitä tapahtuu maan elokuvateollisuudessa. Nykytrendi on, että naiset, joilla on rahantarve, kertovat joutuneensa vuosien ajan väärinkäytösten kohteeksi. Ensin kohteena olivat elokuvaohjaajat ja nyt on kyse urheilusta. Voi kysyä, miksi he eivät puhuneet asiasta tuoreeltaan. Miksi he kestivät moista kohtelua ja kertoivat siitä vasta uransa jälkeen.

Britanniassa sisarukset Beckie ja Ellie Downie paljastivat pari viikkoa sitten, että voimistelumaajoukkueessa vallitsi julma ilmapiiri, jossa kiusaaminen ja väärinkäytökset olivat normi. Horkina ei ymmärrä miksi urheilijat tyytyivät kohtaloonsa.

– Miksi he eivät lopettaneet? Miksi he eivät jättäneet valmentajia saman tien? Miksi he eivät haastaneet valmentajia oikeuteen? Kyse on vain itsensä korostamisesta. Normaalissa valmennustilanteessa tällaisia ongelmia ei synny, koska valmentajat ja urheilijat osaavat käyttäytyä ja noudattaa sääntöjä.

Kun toimittaja arvelee urheilijoiden pelänneen seurauksia, mikäli he olisivat kertoneet asiasta ulkopuolisille, Horkina on ihmeissään.

– Pelänneet ketä? Heillähän on demokratia, tai miksi he sitä kutsuvat.