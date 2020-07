Chloe oli supertähti mutta piti sisällään salaisuutta – kertoo nyt, kuinka ajautui itsemurhan partaalle 17-vuotiaana

Yli 20 australialaista voimistelijaa ja valmentajaa kertoo lajin sisällä tapahtuvista väärinkäytöksistä.

Entinen australialainen huipputelinevoimistelija Chloe Gilliland, 29, paljasti olleensa lähellä riistää henkensä 17-vuotiaana henkisen pahoinpitelyn seurauksena.

– Minua ei sanottu läskiksi mutta huomauteltiin säännöllisesti, että olen liian painava. Tämän sanottiin olevan syy epäonnistuneeseen rekkiohjelmaan ja loukkaantumisiin, Gilliard kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan tekstissä.

Gilliard voitti urallaan kaksi kultamitalia Kansanyhteisön kisoissa vuonna 2006. Hän oli ansaitsemassa Australian joukkueelle olympiapaikkaa vuoden 2007 Saksan Stuttgartissa käydyissä MM-kilpailuissa mutta vetäytyi olympiajoukkueesta ennen Pekingin vuoden 2008 kisoja.

– 17-vuotiaana saamastani terapiasta huolimatta koin, että minun on helpompi lopettaa elämäni kuin antaa antaa periksi sille, millainen minun haluttiin olevan, Gilliard kirjoittaa.

Voimistelu-urallaan vielä nimellä Chloe Sims tunnettu urheilija liittyi niiden yli 20 australialaisen voimistelijan ja valmentajan joukkoon, jotka ovat viime päivinä kertoneet sosiaalisessa mediassa järkyttäviä yksityiskohtia lajin parissa tapahtuvista väärinkäytöksistä. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa australialaismedia 7 News ja CNN.

Järkyttävät paljastukset ovat tulleet esiin Netflix-dokumentin Athlete A: Voimisteluskandaalin tarina kerrottua yhdysvaltalaisvoimistelijoiden vastenmielisestä kohtelusta.

Chloe Gilliland suorittamassa voitokasta permantosuoritusta Kansanyhteisön kisoissa vuonna 2006.

Australialaisvoimistelijoista vuoden 2014 Kansanyhteisön kisojen hopeamitalisti Mary-Anne Monckton kertoo myös tulleensa kaltoin kohdelluksi.

– Kuten niin monia muita, minunkin vartaloa arvosteltiin, minulta vietiin ruokaa ja aikuisurheilijana minulle huudettiin niin kauan, että aloin itkeä. Minua manipuloitiin tekemään sellaisia fyysisiä suorituksia, joihin en ollut valmis. Ne johtivat lopulta urani päättäneisiin loukkaantumisiin, Moncton kirjoittaa.

Monckton kertoo, että asiasta on ollut vaikea puhua, koska hän on pelännyt menettävänsä saavutukset, joiden eteen hän on lajin parissa tehnyt niin kovasti töitä. Hän sanoo Netflix-dokumentin nostaneen paljon vanhoja ja kivuliaita muistoja pintaan.

Australian voimisteluliiton johtaja Kitty Chiller otti asiaan kantaa keskiviikkoiltana. Hän rohkaisi useampia urheilijoita puhumaan.

– Vaikka olemme saavuttaneet viime vuosina paljon, tiedän, että työmme tässä asiassa ei ole valmis, eikä sen tulisi koskaan ollakaan, Chiller kirjoittaa avoimessa kirjeessään.

– Tiedostamme, että puhuminen on vaikeaa, mutta haluan sinun tietävän, että me kuuntelemme, ja aiomme toimia, Chiller jatkaa.

Yhdysvaltojen ja Australian lisäksi myös Iso-Britannian telinevoimistelun parista on viime aikoina noussut rajuja paljastuksia voimistelijoiden kohtaamista väärinkäytöksistä.