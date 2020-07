Anoreksiaan sairastunut Serena, 19, teki täyskäännöksen – kumoaa jyrkkiä stereotypioita: ”On surullista, etteivät ihmiset tajua”

Abweh on käyttänyt asemaansa syömishäiriöistä puhumiseen.

Serena Abweh on noussut varteenotettavaksi voimanostajaksi.

Yhdysvaltalainen Serena Abweh, 19, on kivunnut nopeasti maansa nousevien voimanostajien kaartiin.

Nuori voimailijalahjakkuus on hurmannut paitsi tuloksillaan (kansallisen Raw Nationals -kisan voitto viime lokakuulta) myös tarinallaan. Abweh on kärsinyt vakavasta anoreksiasta, jonka kanssa kamppailusta urheilija on myös kertonut omalla Instagram-tilillään.

Tätä nykyä 47-kiloisten sarjassa kilpaileva Abweh painottaa, että laji pelasti hänen elämänsä.

– Tunnen tavallaan, että matkani on vasta alussa. Teen valtavasti töitä päivittäin korjatakseni suhdettani itseeni ja kaikkiin aiempiin vaikeuksiini. En aio kaunistella sitä, sillä tämä paska on hankalaa, Abweh kommentoi viimeisimmässä sairauttaan käsitelleessä julkaisussaan.

– Uskon, että jonain päivänä en enää ole pahin viholliseni, vaan suurin kannustajani. En enää koe ansaitsevani vähemmän kuin muut ja opin rakastamaan sitä näkyä, jonka näen peilistä.

Abweh ei ole arkaillut aiheesta puhumista, ja hän on tuonut julkaisuissaan esiin näkemiään väärinkäsityksiä syömishäiriöistä.

– Tiedän, että on olemassa monia väärinymmärryksiä ja stereotypioita liittyen syömishäiriötä sairastaviin ihmisiin. Kuten ”Ihmiset, joilla on syömishäiriö, näännyttävät itseään, koska he vain haluavat olla laihoja”, ”He ovat itsekeskeisiä ja hakevat huomiota”, ”Ainoastaan alipainoiset kärsivät syömishäiriöistä”, ja että ”He ovat avuttomia”, Abweh listaa.

Hän huomauttaa, ettei syömishäiriöissä ole kyse vain painoon liittyvistä ongelmakohdista, vaan sairaudet kumpuavat monenlaisista taustoista, jotka voivat liittyä traumoihin tai esimerkiksi perheongelmiin.

– Syömishäiriötä sairastavat eivät ”tee tätä” hakeakseen huomiota, useimmiten toivomme, ettei kukaan huomaisi kärsimystämme. Syömishäiriöitä pidetään salassa.

– Ihmisen ei tarvitse olla alipainoinen sairastaakseen anoreksiaa tai jotain muuta syömishäiriötä. On paljon tervepainoisia ihmisiä, jotka kamppailevat asian kanssa päivittäin. Ja on surullista, etteivät ihmiset tajua jonkun kärsivän sisäisesti ennen kuin siitä tulee näkyvää.

Abweh on puhunut avoimesti vaikeuksistaan ja toivoo voivansa auttaa sitä kautta muita syömishäiriöiden kanssa taistelevia.

– Toivoa on. Vaikka toipuminen voi olla jatkuva taistelu, löydämme keinot käsitellä kamalia ajatuksia, tunnistaa, että niitä on, mutta olla toimimatta niiden mukaan. Hitaasti nuo ajatukset muuttuvat hiljaisemmiksi ja antavat sinun elää elämääsi kuten SINÄ haluat. Ei kuten sinun syömishäiriösi haluaa, Abweh kommentoi yhdessä julkaisussaan.

Samalla hän muistuttaa, että kyse on sekä miehiä että naisia koskevasta, syvälle ulottuvasta ongelmasta, jonka parissa painiskelussa voi helposti tulla tunne siitä, että jää yksin.

– Lupaan sinulle, että asiat kyllä muuttuvat paremmiksi, jos pusket ja taistelet tätä kamalaa sairautta vastaan, joka vaikuttaa niin monien ja kaikenikäisten miesten ja naisten elämään. Koskaan ei ole liian myöhäistä hakea tarvitsemaasi apua. Olet niin arvokas.

Abwehin kommentit on käännetty hänen IG-julkaisuistaan.