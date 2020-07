Kuusi nuorta huippu-urheilijaa riisuutui rahasta

Pohjalaispainijat repäisevät rohkeassa kalenterissa. Idean taustalla on taloudellinen ahdinko ja tukijoiden vähyys.

– Eihän tässä nyt välttämättä aivan mukavuusalueella olla, kun tällä tavoin puolialasti poseerataan, naurahtaa painija Mikko Peltokangas, 23.

Peltokangas viittaa käynnissä olevaan projektiin, jossa kuusi pohjalaista miespainijaa heittäytyy kuvaaja Niko Saarisen armoille tarkoituksenaan julkaista alkusyksyn aikana vuosikalenteri 2021.

Projektista saatujen maistiaisten perusteella rohkean kalenterin sisältö tihkuu timmiä huippu-urheilijan vartaloa pohjalaisessa luontomaisemassa.

– Hommaa on tehty pilke silmäkulmassa, ja olemme myös päässeet vaikuttamaan sisältöön ja ideoihin. Lopputuloksen saa jokainen kalenterin ostaja itse arvioida, Peltokangas virnistää.

Painija Mikko Peltokangas paljastaa yläkroppansa uudessa pohjalaispainijoiden kalenterissa.

Kalenterin taustalta löytyy myös syvällisempi ajatus, sillä projektilla on tarkoitus kerätä varoja painijoiden ammattimaisen harjoittelun mahdollistamiseksi.

Hankkeen alullepanijana toimii vuonna 2015 perustettu Seinäjoen Seudun Painikummit ry, joka muodostuu kolmikosta Jarkko Uotila, Martti Hallasuo ja Marko Honkaniemi.

– Ryhmän painijat ovat ammattilaisia ilman palkkaa, joten me taustavoimat pyrimme löytämään erilaisia varainhankintakeinoja, jotta painijat pystyvät keskittymään täysipainoisemmin urheilemiseen. Kalenteri-idea syntyi tämän ajatuksen pohjalta. Olen positiivisesti yllättynyt, kuinka helposti sain pojat lähtemään tähän hullutukseen mukaan, Uotila naurahtaa.

Rami Syrjä esiintyy pohjalaispainijoiden kalenterissa.

Painikummien siipien suojassa ovat Peltokankaan lisäksi Rami Syrjä, Matias Lipasti, Niko Erkkola, Toni Metsomäki ja Vili Ropponen.

– Tässä on kasassa poikkeuksellisen hyvä ikäluokka 23–24-vuotiaita maajoukkuetason painijoita kansainvälisen läpimurron kynnyksellä. Yhdistyksemme ei jaa suoraa rahaa, vaan pyrimme etsimään kumppaneita tai yhteistyömuotoja, joiden kautta pojat voivat saada varusteita, salivuoroja, hierontoja ja muita huippu-urheilijan elämään olennaisesti liittyviä asioita.

– Pystymme osallistumaan myös kisamatkojen kustannuksiin.

Uotilan mukaan koko yhdistyksen kantavana teemana onkin pyrkiä helpottamaan painijoiden molskin ulkopuolista elämää.

– Ellet ole arvokisamenestyjä, yksilöurheilijan eurot Suomessa ovat todella tiukassa. Lisäksi korona toi soppaan oman mausteensa, sillä yhteistyökumppanimarkkinat olivat monta kuukautta täysin suljetut. Kansainvälisessä lajissa et voi kuitenkaan antaa tuumaakaan tasoitusta kilpakumppaneille, joten jos pystymme edes hiukan auttamaan, on toimintamme kaiken vaivan arvoista, Uotila painottaa.

Peltokankaan mukaan kaikki apu onkin tarpeen, sillä ammattimaisen harjoittelun toteuttaminen vähillä tukijoilla vaatii välillä liikaa kompromisseja.

– Maanantaina alkoi maajoukkueleiri, johon pääsen osallistumaan töiden vuoksi vasta tiistaista alkaen. Eihän se mikään optimaalinen tilanne ole, Kuortaneen uimahallilla työskentelevä Peltokangas myöntää.

72 kilon sarjassa Suomen mestaruuden tammikuussa vääntänyt Peltokangas kiitteleekin Painikummien roolia arjen helpottamisessa.

– Viime aikoina suurin sponsorini on ollut Kela, joten kaikki tuki on tullut tarpeeseen. Yhdistyksen kautta on saanut hankittua painitossuja sekä muita varusteita, ja heidän ansiostaan myös turnausmatkojen kustannuksiin on tullut helpotuksia.

Kalenterissa esitellään myös pohjalaista luontomaisemaa. Kuvassa painija Rami Syrjä.

Peltokangas ei silti valita, sillä omien unelmien jahtaaminen ajaa kaiken yläpuolelle. Lapuan Virkiää edustavan painijan silmissä siintävät jo marraskuussa Tampereella järjestettävät 23-vuotiaiden MM-kisat.

– Itsehän olen lajini valinnut, ja tiedostan, että paini ei ole kaikista mediaseksikkäintä tukijoiden silmissä. Olen panostanut tähän urheiluhommaan pitkään, ja tarkoitus on lyödä kaikki likoon menestymisen eteen.