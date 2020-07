Makwan Amirkhani muisteli upean tyrmäysvoiton jälkeen viime syksyn käännekohtaa: ”Kaikella on syynsä”

Makwan Amirkhani oli armottomassa iskussa Danny Henryä vastaan.

UFC-ottelija Makwan Amirkhani nappasi dominoivan voiton UFC 251 -tapahtumassa Abu Dhabissa. Amirkhani peittosi Skotlannin Danny Henryn ensimmäisessä erässä armottomalla anakondakuristuksella Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä käydyssä ottelussa.

Hänestä tuli voiton myötä yksi kolmesta UFC:n höyhensarjan ottelijasta, joka on onnistunut voittamaan ottelun anakondakuristuksella kahdesti.

Voitto oli Amirkhanille erityisen makea. 31-vuotias otteli ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden marraskuun, jolloin hän hävisi yhdysvaltalaishuippu Shane Burgosille kolmannen erän teknisellä tyrmäyksellä.

Tuon ottelun jälkeen suomalainen tajusi, että asioiden pitää muuttua.

– New Yorkin ottelu oli minulle käännepiste. Kun häviää, kukaan ei ole taputtamassa olkapäälle ja kehumassa, sitä on silloin aika yksinäinen. Sitä tajuaa, että on itse ainoa, joka on vastuussa, Amirkhani totesi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa, jonka julkaisi Twitterissä The Bash MMA -podcastin juontaja Niall McGrath.

Amirkhanin ottelutauko venyi lopulta paljon odotettua pidemmäksi. Suomalaisen oli tarkoitus kohdata Mike Grundy maaliskuun lopulla, mutta koronapandemia laittoi suunnitelmat uusiksi.

Lopulta pakon edessä venynyt harjoittelujakso osoittautuikin onnenpotkuksi. Nyt Amirkhani on kenties elämänsä kunnossa.

– Kaikella on syynsä. Ei tietenkään ollut mukavaa valmistautua otteluun, joka yhtäkkiä perutaan. Toisaalta, aina kun olen otellut, olen sen jälkeen tehnyt oloni mukavaksi ja lomaillut. Tällä kertaa päätin, että vaikka koronatauko kestäisi kuinka kauan, jatkan treenaamista samoin kuten otteluun valmistautuessani, jopa entistä lujempaa. Viimeiset kolme tai neljä kuukautta treenasin tauotta, ja tämä siitä seurasi, Amirkhani totesi.

31-vuotias ottelija myönsi avoimesti, ettei harjoittelu ei ole aina uran varrella ollut täysin ammattimaista. Jatkossa asiat ovat kuitenkin suomalaisen ottelijatähden mukaan toisin.

Tähtäin on korkealla ja kaukana: Amirkhani miettii jo nyt, minkälaiseen kuntoon pääsee muutaman vuoden armottomalla treenaamisella.

– Eräässä tiimipalaverissa iskuvalmentajani ihmetteli, miten ihmeessä olen pystynyt pärjäämään UFC:ssä tuolla treenimäärällä. En ole koskaan ollut fyysinen ottelija, mikä on pakottanut minut käyttämään mieltäni ja olemaan ovela liikkeideni kanssa. Innostuin, kun aloin miettiä, mitä tapahtuisi jos voimani ja kuntonikin olisivat sillä tasolla, millä niiden pitäisi olla, Amirkhani muisteli.