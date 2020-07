Mikä ihmeen tappelusaari? Tällaisessa paikassa Makwan Amirkhani ottelee ensi yönä – ”Siellä on monia ehdottomasti outoja asioita”

Abu Dhabin Yas-saarella järjestetään Suomen aikaa varhain sunnuntaina UFC 251 -tapahtuma.

Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna järjestetään UFC 251 eli seuraava suuri Ultimate Fighting Championship -ottelutapahtuma.

Pääottelussa välisarjan MM-vyöstä ottelevat nigerialais-yhdysvaltalainen Kamaru Usman ja yhdysvaltalainen Jorge Masvidal. Myös suomalaistähti Makwan Amirkhani on mukana. Amirkhani kohtaa höyhensarjan (alle 65,8 kg) ottelussa skotlantilaisen Danny Henryn.

Edellisessä UFC-ottelussaan, viime marraskuussa New Yorkissa, 31-vuotias Amirkhani tuli yhdysvaltaishuippu Shane Burgosin tyrmäämäksi. Nyt Amirkhania pidetään kuitenkin kamppailun ennakkosuosikkina.

Makwan Amirkhani kohtaa ensi yönä noin kello 3 Suomen aikaa käynnistyvässä UFC-illassa skotlantilaisen Danny Henryn.

Tulevan yön UFC-tapahtuman osalta kohua on herättänyt myös tapahtumapaikka. Ottelut järjestetään Arabiemiirikuntien pääkaupungin Abu Dhabin läheisyydessä niin sanotulla ”tappelusaarella”.

Muun muassa BBC esitteli artikkelissaan Yas-saarella sijaitsevaa hulppeaa tapahtumapaikkaa.

UFC-organisaation pomo Dana White sai idean tappelusaaresta koronaviruspandemian aikana. Alun perin White yritti järjestää tapahtumia suljettujen ovien takana muun muassa Las Vegasissa, mutta USA:n matkustusrajoitteiden vuoksi osoitteeksi otettiin Arabian niemimaan öljyvaltio.

White on jakanut Instagram-tilillään esimerkiksi alla olevan videon tappelusaaresta ja muista järjestelyistä.

Samassa paikassa, Yas-saaren moottoriradalla, on ajettu F1-osakilpailu vuodesta 2009 lähtien. Kimi Räikkönen voitti Abu Dhabin GP:n 2012 ja Valtteri Bottas 2017.

BBC kertoo, että paikalle on lennätetty noin 630 henkilöä, jotka työskentelevät UFC:lle. Myös kaikille paikallisille työntekijöille tehdään koronavirustesti säännöllisesti. Saarella on useita tarkastuspisteitä, jotta ulkopuoliset saadaan pidettyä poissa alueelta.

Omat haasteensa asettaa sää. Alueella olevat rakennukset ja otteluareena ovatkin tehokkaasti ilmastoituja, sillä esimerkiksi Forecan mukaan lämpötila Abu Dhabissa lauantaina on korkeimmillaan 43 lämpöastetta.

– Tämä on kaunis paikka. Kun tulin tänne ja näin hotellit ja kaiken, mitä he ovat rakentaneet, se oli hullua. Koko infrastruktuuri on aika surrealistinen, totesi brasilialainen Jose Aldo, joka kohtaa kääpiösarjan (alle 61,2 kg) ottelussa venäläisen Petr Yanin.

Tappelusaaren onkin kerrottu tuovan mieleen vuonna 1973 ensi-illan saaneen elokuvan Enter the Dragon (suom. Lohikäärmeen kidassa). Samaisena vuonna kuolleen Bruce Leen tähdittämässä leffassa järjestetään taisteluturnauksia yksityisellä saarella.

– Siellä on monia pieniä ja ehdottomasti outoja asioita. Se tuntuu enemmänkin aavekaupungilta kuin saarelta, kommentoi paikkaa yhdysvaltalainen Rose Namajunas, joka kohtaa naisten korsisarjan (alle 52 kg) ottelussa brasilialaisen Jessica Andraden.

Tappelusaaren alueelta löytyy muun muassa maailman nopein vuoristorata, hulppea golfkenttä, ostoskeskus, ranta ja satama. Rannalle on myös rakennettu UFC-pääpomo Whiten lupauksien mukaisesti octagon eli vapaaotteluhäkki.

Varsinaisia UFC 251 -tapahtuman otteluita ei kuitenkaan käydä rannalla, vaan sisätiloissa.

Heinäkuun aikana Yas-saarella järjestetään vielä kolme muutakin otteluiltaa.