Näissä kuvissa sielu lepää! Jukka Rautio taltioi Suomen järvimaisemien kauneuden: ”Meillä on jotain ihan ainutlaatuista”

Jääkiekko- ja urheiluvalokuvaajana tunnettu Jukka Rautio taltioi Näsijärven kauneuden kansien väliin.

Suomi, tuhansien järvien maa.

Suomen kauniit järvet eivät tietenkään ole mikään uusi asia, mutta koronapandemia on kenties entisestään lisännyt niiden arvostusta. Kun lomamatkalla ei enää päässytkään maailmalle, kotimaan luontokohteet ovat nousseet arvoonsa.

Valokuvaaja Jukka Rautio esittelee kesäkuussa julkaistussa kirjassaan yhden Suomen järvihelmen. Näsijärven vuosi -valokuvateos kuvaa Pirkanmaan kauniita järvimaisemia.

Näsijärvi on tamperelaiselle Rautiolle rakas paikka. Hän on kalastanut, telttaillut ja mökkeillyt siellä pikkupojasta lähtien. Näsijärvessä, kuten monessa muussakin suomalaisessa järvessä, Rautiota miellyttää monimuotoisuus.

– Esimerkiksi Näsijärvessä on suuria selkävesiä heti Tampereen päässä, se on purjehtijoiden paratiisi. Pohjoisosista se on jopa erämaamainen, voisi kuvitella että olisi Inarilla. Vesi on puhdasta, ei levää, hyvä kalakanta, Rautio luettelee.

– Kannattaa arvostaa järviämme. Meillä Suomessa on jotain ihan ainutlaatuista. Moni pitää järviä itsestäänselvyyksinä.

Jääkiekkokuvaajana tunnettu Jukka Rautio julkaisi kesäkuussa Näsijärven vuosi -valokuvateoksen. Kuvia on esillä Helsingin keskustan Akateemisen kirjakaupan galleriatilassa.

Rautio on järvi-ihminen henkeen ja vereen, mutta mieheltä löytyy myös toinen intohimo, jonka parista hän on tuttu ainakin kiekkoihmisille.

Hänet tunnetaan pitkän linjan jääkiekkokuvaajana. Rautio on kuvannut maailman kiekkokaukaloita MM-kisoista olympialaisiin 1990-luvulta. Hän on tuttu myös kotoisan SM-liigan parista.

Näsijärven maisemat tarjoavat hänelle kaivatun hengähdyspaikan hetkisistä kiekkoareenoista.

– Jääkiekko vie kuvaamisesta ison osan vuodesta. Järvi on aina ollut sellainen henkireikä, siellä pääsee irti muusta melskeestä. Jos on just vetänyt olympia- tai MM-finaalin, niin sen jälkeen on kiva mennä järvelle.

Vaikka luonto- ja kiekkokuvaaminen ovat tietysti kaksi eri asiaa, niistä löytyy Raution mukaan yhteistäkin.

– Järvikuvaaminen, kuten kiekkopelikin, se on rehellinen ja aito. Siinä tapahtuu asioita, joille et kuvaajana voi mitään. Jos myrskyää niin myrskyää ja jos kiekkopelissä taklataan se tapahtuu äkkiä. Tilanteet ja kelit muuttuvat.

– Hyvä järvikuva saadaan, sitä ei oteta. Sama se on kiekossakin.

Näsijärven vuosi -teos on näkyvästi esillä Helsingin keskustan Akateemisessa kirjakaupassa. Järvimaisemia voi ihastella toisen kerroksen galleriatilaan pystytetyssä näyttelyssä ja Esplanadin puoleisessa mainosikkunassa.

IS esittelee 20 kuvaa Raution kirjasta. Lähde siis virtuaaliselle matkalle Näsijärvelle ja sen lähialueille! Järvimaisemia keväältä, kesältä, syksyltä ja talvelta.

Kalastajapariskunta Kirsti ja Pauli Koski Myyrysselällä.

Purjevene Koljonselällä.

Pumpulipilviä Näsijärven Vankavedellä.

Järvisumu kulkee pakkasyön jälkeen pitkin Joutsenselkää.

Monen unelma Tarjannevedellä.

Näsijärven Koljonselkä. Purjevene ja sateenkaari ukkosen jälkeen.

Jäidenlähtöä Näsinselällä Lapinniemessä.

Aamun kalastushetki Myyrysselällä.

Auringonnousu Unnekivellä, Iso-Leppisalon saaressa.

Kalastajat kesäaamussa.

Keskikesän aamuaurinko Unnekivellä.

Syksyn ruskaa Jäminginvuolteella.

Laulujoutsenia Unnekiven keväässä.

Talvinen nuotiohetki Näsijärven Iso-Leppisalossa.

Höyrylaiva Visuveden Koljonselällä.

Kuikkia Unnekiven syksyssä.

Syksyn järvisumua ja ruskaa Ruoveden Rataselällä.

Jäätyvä Näsinselkä.

Kalastaja Pauli Koski esittelee kilon ahventa Länsi-Teiskolla.

Jäidenlähtöä Leppälahdella.

– Pitäkää suomalaisista järvistä huolta. Ja muistakaa, että järvet ovat siellä muutenkin kuin kesäisin. Niillä voi kokea todella hienoja hetkiä eri vuodenaikoina, valokuvaaja Rautio muistuttaa.

Mikä on sinun lempijärvesi Suomessa? Missä on kauneimmat järvimaisemat? Kerro kommenteissa oma tärppisi!