”Pena” Olahin mielestä erityisesti yksi asia toimii Suomessa – ja tämä sukulaiskansan ruokakaupoissa on vinossa

Pöytätennisässä Benedek Olah masentui koronan ja loukkaantumisen tuoman epävarmuuden myötä.

Pöytätennistähti Benedek Olahin sielu lepää Suomen suvessa, synnyinmaassaan. Hän on piipahtamassa pitkällä viikonlopulla Unkarin pääkaupungista Budapestistä, jossa hän on asunut ja harjoitellut vuodesta 2014 asti.

– Rakastan Suomea, ruisleipää, leipäjuustoa ja saunaa, ”Pena” Olah huokaa keskellä Helsingin Keskuspuistoa.

29-vuotiaan Olahin vanhemmat ovat unkarilaisia, jotka asuvat Hyllykalliossa, Seinäjoen kupeessa.

Kalajoella syntyneellä pojalla on Suomen ja Unkarin kaksoiskansalaisuus. Olahin ei kuitenkaan tarvitse miettiä hetkeäkään, kummassa sukulaiskielten maista paremmin viihtyy.

– Suomi on tuhat kertaa parempi kuin Unkari missä vaan, hän sanoo.

Bedenek Olah uskoo, että huhtikuun sijoitus 85 maailmanlistalla olisi riittänyt Tokion olympialaisiin.

Budapestin korona-arjessa rajoitustoimet ovat vasta alkaneet lientyä. Kaupoissa ja terveysasemilla on käytettävä maskia ja hanskoja. Olah on nähnyt, miten poliisi on komentanut ulkokuntosalilla harjoitelleet hajaantumaan.

Suomessa silmiin on pistänyt rennompi meininki, vaikka täällä on enemmän tartunnan saaneita Worldometerin mukaan. Helsingin julkisissa kulkuvälineissä Olahin pitämä hengityssuojain on ollut harvinaisuus.

– Toivon, etten ole hätyyttänyt porukoita. Kyse on kohteliaisuudesta. Jos minulla olisi tauti, en levittäisi sitä, hän kertoo.

Mutta ei koronakuri Olahia Unkarissa riso.

Häntä ärsyttää erityisesti kolme asiaa Budapestin ruokakaupoissa. Ensimmäinen on palvelu.

– Jos Suomessa pyytää apua, ei saa osakseen kiroilua, eikä myyjää ketuta, kun hän ei päässyt kahville tai vetämään röökiä.

Toinen asia on tuotevalikoiman niukkuus.

– Monesta jättikaupasta en ole löytänyt curryjauhetta, kun olen yrittänyt tehdä currykanaa. Siis eikö se ole ihan perusmauste? Löytyy Prismasta tai Cittarista sadan prosentin todennäköisyydellä, sanoisin.

Kolmas asia on toiminta kassoilla.

– Pakkausalue on Unkarissa erittäin pieni. Kun on maksanut, kassa ei ota uusia asiakkaita, ennen kuin on pakannut. Kaikki odottavat ja katsovat. Tulee paineita ja stressiä, Olah harmittelee.

– Ei ole myöskään rullia, joilla tavaroita saisi eteenpäin. Jos pyytää kassatätiä heittämään tuotteen, hän oikeasti heittää sen.

Tärkein syy Olahin Suomen vierailulle eivät ole ruokakaupat, vaan terveydenhuolto. Hän on ollut loukkaantuneena 1,5 kuukautta. Alaselkä on ollut niin kipeä, ettei urheilija ole edes pystynyt Budapestissä edes kävelemään kauppaan.

Hän on joutunut ajamaan autolla ja käyttämään päivässä 1,5 tuntia parkkiruutujen etsimiseen, mikä olisi uusi vuodatuksen aihe, mutta ei mennä siihen.

Unkarissa lääkärit diagnosoivat Olahille välilevyn pullistuman. Se oli virhe. Suomessa lääkäri kertoi keskiviikkona selän olevan vain hyvin jäykkä ja kramppaavan. Olah sai hoidoksi jumppaliikkeitä, joilla vaivan pitäisi lähteä muutamassa päivässä.

Aurinko paistaa taas Benedek Olahille.

Tieto oli helpotus. Koronan ja vamman tuoma epävarmuus sai Olahin jo masentumaan. Päätavoite, Tokion olympialaiset, siirtyi pandemian tieltä ja kisakalenteri haihtui savuna ilmaan.

– Henkisesti alkoi aurinko taas paistaa, kun sain lääkäriltä tiedon, ettei minulla ole mitään vakavaa ja voin pian taas alkaa harjoitella, maailmanlistan 85:s huokaa.

Pohjolan aurinko paistaa Olahin sisimpään maanantaihin asti, jolloin hän palaa Budapestiin. Ennen sitä luvassa on raitista ilmaa, kalastusta, mailapelejä ja kavereita.