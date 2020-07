Pyöräilyn supertähti Chris Froome siirtyy suomalaisen ex-ajajan vetämään talliin

Ranskan ympäriajon nelinkertainen voittaja ajaa tämän kauden loppuun Team Ineosissa.

Maantiepyöräilyn tähtinimi Chris Froome siirtyy kuluvan kauden jälkeen Israel Start-Up Nation -talliin. Tallin päällikkönä työskentelee suomalainen ex-ajaja Kjell Carlström. Israel Start-Up Nation vahvisti Froomen tulon kotisivuillaan.

Froomen, 35, nykyinen sopimus Team Ineosin kanssa päättyy joulukuussa. Talli ilmoitti, ettei sopimusta uusita.

Brittipolkija Froome on voittanut Ranskan ympäriajon kokonaiskilpailun neljästi, Italian ympäriajon kerran ja Espanjan ympäriajon kahdesti.

Froome on ajanut Ineosissa ja sen edeltäjässä Team Skyssa kymmenen vuotta.

– Tämä on ollut ilmiömäinen vuosikymmen. Olemme saavuttaneet niin paljon yhdessä, ja vaalin näitä muistoja aina, Froome sanoi Ineosin kotisivuilla.

Hän on ilmoittanut tämän kauden tavoitteekseen Ranskan ympäriajon voiton.

Vaikka Froomen meriittilista on hulppea, Ineosissa hän ei välttämättä olisi ollut ensi kaudella ykköskapteeni. Ineosissa ajavat myös muun muassa Ranskan ympäriajon voittaneet Geraint Thomas ja Egan Bernal.

Froomella on viime vuodelta takanaan paha loukkaantuminen, joka piti hänet pitkään poissa kisoista. Kuluva pyöräilyvuosi on puolestaan vesittynyt pahasti koronaviruspandemian takia. Ranskan ympäriajo on määrä ajaa elo–syyskuussa.

Froome ajaa israelilaistallissa uransa loppuun.

– Chrisin ura on ollut poikkeuksellinen. Uskomme, että hänellä on mielenlaatua ja fyysisiä kykyjä voittaa lisää grand toureja ja samalla toimia nuorten kykyjemme mentorina, Carlström kertoi Israel Start-Up Nationin kotisivuilla.